أعراض، لو ظهرت عليك يجب إجراء تحاليل مرض السكر

كشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

وهناك أعراض مبكرة تظهر على المريض المصاب بمرض السكر من النوع الأول حيث تظهر أعراضه في غضون أيام أو أسابيع، وتكون أكثر شدة، ولكن توجد أعراض وعلامات تحذيرية متشابهة بين مرض السكر من النوع الأول والثاني.

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مضاعفات مرض السكر

وكشف الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، عن أهم المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر، وتشمل مضاعفات حادة منها حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاد عليه المريض.

ارتفاع نسبة السكر بالدم

وأشار إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم، موضحًا أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث توجد مضاعفات مزمنة تؤثر في كل أعضاء الجسم.

وأكد أن كل مريض سكر يجب عليه اتباع طرق الوقاية من تأثير السكر في كل خلايا الجسم لأنه يمكن أن يؤثر على القلب والأوعية الدموية.

وأوضح السبعاوي أنه مع وجود عوامل أخرى يجب الالتزام بها، منها ضبط معدل ضغط الدم، والحفاظ على مستوى الدهون في الدم، ويمكن تقليل مضاعفات السكر من خلال تناول أدوية تقلل الدهون في الدم.

وأكد أن من أصيب بمشكلات في الأوعية الدموية عليه تناول الأسبرين بانتظام تحت إشراف الطبيب المعالج.

خطورة التدخين على مرضى السكر

وحذر من التدخين الذي يعتبر من عوامل الخطورة لمضاعفات مرض السكر، حيث يسبب تصلب الشرايين ويقلل من الدم الذي يدخل للقلب.

كما أن السمنة عامل خطورة، ويجب على مريض السكر الوصول إلى الوزن المثالي من أجل تقليل المضاعفات، ويجب إجراء فحوصات دورية، منها تحليل سكر تراكمي كل 3 شهور، وتحاليل وظائف الكبد والكلى والدهون وفحص الشبكية بالعين بانتظام.

من جانب آخر، وجهت وزارة الصحة عدد من النصائح لضبط معدل السكر في الدم، منها:

١- الحرص على التثقيف الطبي

٢- ضرورة تناول الأدوية في موعدها

٣- إجراء التحاليل الدورية الواجب إجراؤها

٤- ممارسة الرياضة

٥- تناول غذاء صحي

٦- المواظبة علي تناول العلاج باستمرار

٧- لا يمكن تناول دواء دون الرجوع للطبيب المعالج

٨- لا يمكن تناول من مريض آخر دون وصفة طبية

أعراض مرض السكر

وأكدت وزارة الصحة ضرورة قياس نسبة السكر في الدم عند ظهور هذه الأعراض وتشمل:

1- الالتهابات المتكررة في أي مكان بالجسم

2- الجوع والعطش المستمر

3- كثرة التبول

ووجهت نصائح في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم بضرورة اللجوء لأقرب طبيب أو مستشفى للكشف والمتابعة وإجراء عدة فحوصات وتحاليل منها تحليل وظائف الكبد ووظائف الكلى وتحليل السكر التراكمي ونسبة الكوليسترول والدهون وتحليل الزلال بالبول وتلك التحاليل يجب إجراؤها عند بداية تشخيص الإصابة بمرض السكر ويتم تكرارها سنويًّا.

أكدت وزارة الصحة أن مريض السكر في حالة الاكتشاف المبكر للإصابة وضبط معدلات السكر في الدم والمتابعة مع الطبيب بانتظام يمكن أن يعيش سنوات عمره متعايش مع المرض دون أي مشكلات صحية ومضاعفات.