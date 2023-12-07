الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

خالد أبو المكارم: نستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20% في صادرات الصناعات الكيماوية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تبني المجلس لخطة واستراتيجية جديدة خلال العام القادم مشيرا إلى أساليب جديدة للتسويق مبتكرة غير متوقعة بخلاف المعارض والبعثات الترويجية والتسويقية.

 

 وقال في تصريحات صحفية خلال افتتاحه للدورة الأولى لمعرض " انترناشيونال جلاس شو" والذي يقام تحت رعاية استراتيجية للمجلس اليوم بحضور الملحق التجارى السعودي وحازم بشر عضو المجلس أن قطاع الصناعات الكيماوية خلال 2024 لن يترك بابا إلا وسيطرقه حتى يتم زيادة الصادرات متوقعا أن لا تقل نسبة الزيادة المستهدفة في الصادرات خلال العام القادم عن 20%.

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وتوقع أبو المكارم زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية بصفة عامة والمنتجات الزجاجية بصفة خاصة مشيرا إلى تنامي الوعي لدى المصنعين والمصدرين بضرورة توجيه حصيلة الصادرات للاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها وتوجيه الفائض في الإنتاج للتصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية  بما يسد جزء من الفجوة في  الميزان التجاري.  

صادرات قطاع الزجاج خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الحالي

 وأوضح أبو المكارم أنه بلغ حجم صادرات قطاع الزجاج خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 200 مليون دولار وأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة المستقبلة لصادرات الزجاج بقيمة 32 مليون دولار تليها تركيا بقيمة 25 مليون دولار ثم المغرب بقيمة 24 مليون دولار   مضيفا أنه يستهدف نمو صادرات القطاع خلال العام القادم بنسبة لا تقل عن 15%.

 

تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة

 ولفت إلى أن هذا القطاع من القطاعات التي ستشهد زيادة كبيرة في استثماراتها خلال الفترة القادمة وخاصة أنها تعتمد علي مواد خام محلية، ومن ثم فإن ضخ استثمارات جديدة من شأنه تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لخامة منتجه محليا وتصديرها في شكل منتج نهائي بدلا من تصديرها في صورة خام وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.   

وأوضح أبو المكارم أن هذا التوجه لقطاع الصناعات الكيماوية يتفق مع خطة الدولة لزيادة الصادرات من جهة واستبدال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة بمواد خام ومستلزمات إنتاج محلية الصنع.

معدل نمو في الإنتاج والاستثمارات بنسبة 25% خلال العام المقبل

من  جانبه قال حازم بشر عضو مجلس الإدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وإن قطاع زجاج المائدة سوف يشهد معدل نمو في الإنتاج والاستثمارات بنسبة 25% خلال العام المقبل. 

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وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المعرض الزجاج الدولي، أنه من المتوقع أن تشهد نهاية 2024 او مطلع 2025 تشغيل 3 أفران لصناعة زجاج المائدة بطاقة إنتاجية تصل لنحو 60 ألف طن سنويا. 

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الزجاج الصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

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