ضبط 239 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى خلال حملات بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط 239 قضية مواد مخدرة بإجمالى (271) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (108,042 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (37,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,410 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 975 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 50 جراما).



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ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

كما اسفرت الجهود عن ضبط (170 قطعة سلاح نارى بحوزة 105 متهمين) وتليسكوب، (192) قطعة سلاح أبيض،و (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85347) حكما قضائيا متنوعا شملت (329) حكم جناية- (27419) حكم حبس جزئى- (4459) حكم حبس مستأنف- (42207) حكم غرامة- (10933) مخالفة.



كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (235) دراجة نارية مخالفة، و(21778) مخالفة مرورية متنوعة.



فحص السائقين

وتم فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.