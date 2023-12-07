سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الغربية، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهما كميات من المخدرات فى أوكارهم

مديرية أمن البحيرة.



ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - فرد محلى و3 طلقات).



مديرية أمن الغربية

ضبط (عامل) بدائرة مركز قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات).



مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام- طبنجة مُبلغ بسرقتها و5 طلقات).



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وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أوسيم.. وبحوزته (عدد 550 قرصا من عقار الأبتريل المخدر – 330 قرصا من عقار الأموتيرل المخدر).

مديرية أمن شمال سيناء



ضبط (عاطلان- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان العريش.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام).



مديرية أمن أسوان

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش و3 طلقات).



مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأقصر.. وبحوزته (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش–بندقية خرطوش و3 طلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

