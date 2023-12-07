هيئة الاستعلامات تكشف عدد المنظمات المسموح لها بمتابعة انتخابات الرئاسة

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يمثلها 22540 متابعا للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بتسجيل 14 منظمة وجمعية أجنبية يمثلها 220 متابعا للانتخابات.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع لاستقبال كل الاستفسارات من مراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، وسيتم الرد الفوري على جميع الأسئلة عبر قنوات الاتصال التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

عدد اللجان الانتخابية

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد بنداري للإعلان عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

القضاة المشرفون على الانتخابات

وأضاف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

تصويت كبار السن

وأكد أنه تم وضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبدهم أي مشقة أو عناء، كما أنها وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

المتابعون للانتخابات الرئاسية

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيا منها لأعمال المتابعة.

وأوضح أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

وقال: إن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الصمت الانتخابي في الدعاية الانتخابية

وأكد أن مرحلة "الصمت الدعائي" ستبدأ قبل انطلاق العملية الانتخابية بـ 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية والذي سبق إعلانه يوم 25 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي، وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أي مؤثرات على قراره.

ولفت إلى أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

وقال: إن الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تلك اللجان ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.