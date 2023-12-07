تصوير جوي لتفاصيل مشروع كوبري السيل بأسوان

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تصوير جوي لكوبري السيل يظهر مدى أهمية مشروع كوبري السيل لأهالي أسوان.

ويسهم كوبري السيل في تسهيل حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان- السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة من أجل تحقيق السيولة المرورية عند مزلقان السيل.

ويبلغ طول كوبري السيل 560 متر أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وعرض 19.2 متر ويضم الكوبر 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين أعلى الكوبري.

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وزير النقل:بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان

الفريق كامل الوزيروزير النقل أعلن في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة مضيفا أن هذين المشروعين هما هدية فخامة الرئيس لأهالي أسوان لافتا إلى أن فخامة الرئيس قد وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين لخدمة أهالي أسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.