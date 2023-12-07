الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تصوير جوي لتفاصيل مشروع كوبري السيل بأسوان

كوبري السيل،فيتو
كوبري السيل،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تصوير جوي لكوبري السيل يظهر مدى أهمية مشروع كوبري السيل لأهالي أسوان.

ويسهم كوبري السيل في تسهيل حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان- السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة من أجل تحقيق السيولة المرورية عند مزلقان السيل.

 

ويبلغ طول كوبري السيل 560 متر أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وعرض 19.2 متر ويضم الكوبر 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين أعلى الكوبري.

Advertisements

وزير النقل:بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان

الفريق كامل الوزيروزير النقل أعلن في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا  لقياسات الجودة العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة مضيفا أن هذين المشروعين هما هدية فخامة الرئيس لأهالي أسوان  لافتا إلى أن فخامة الرئيس قد وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين  لخدمة أهالي أسوان  وتسهيل  تنقلاتهم المختلفة. 

txt

النقل: كوبري السيل في أسوان يقضي على الزحام المروري

txt

مسار جديد، حصاد قطاع النقل بعهد الرئيس السيسي في 10 دقائق (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبري السيل وزارة النقل الطريق الزراعي الشرقي أسوان السكة الحديد كامل الوزير محافظة أسوان مزلقانات السكة الحديد إلغاء مزلقانات السكة الحديد القطارت

مواد متعلقة

النقل: كوبري السيل في أسوان يقضي على الزحام المروري

محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل (صور)

محافظ أسوان يتفقد معدلات الإنجاز بالمرحلة الثانية لمشروع تغطية مصرف السيل (صور)

الأكثر قراءة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

خبير اقتصادي يكشف عن حل جوهري لأزمة الدولار في الأسواق خلال 2024

تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في السعودية

4 إجراءات عاجلة من الكهرباء لعدم انقطاع التيار أثناء الانتخابات الرئاسية

أحمد عبد القادر ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

تصريح صادم من عبير صبري عن غزة..فماذ قالت؟

إقبال كبير على العربة التمساح داخل الجناح المصري في معرض إيديكس 2023

الخطيب يتدخل لحل أزمة الشحات والشيبي

Advertisements

منوعات

المزيد

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

2000 حالة إصابة يوميًا، كوفيد-19 يغزو التشيك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية