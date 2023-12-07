مزايا توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.. تلبية احتياجات السوق المحلي.. تصدير فائض التصنيع.. وتوفير العملة الصعبة للبلاد

توطين صناعة الأتوبيسات، تحرص وزارة النقل على توطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي وصلت نسبة التصنيع المحلي منها في البداية إلى 50% حتى وصلت نسبة التصنيع الكامل 100%.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن مصر تمتلك 5 شركات وطنية تقوم بتصنيع جميع أنواع الأتوبيسات لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض منها إلى الخارج مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل البطالة في مصر.

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الدكتور محمد على خبير النقل أكد لفيتو أن أي تطور في اتجاه توطين الصناعة في مصر يعد تطورا إيجابيا في ظل توجه الدولة للاهتمام بصناعة النقل وتوفير كل عوامل النجاح التي تدعم هذه الصناعات من المقومات الأساسية للإنتاج.

صناعة الأتوبيس،فيتو

الدكتور محمد علي: جاء الدور الآن على توطين صناعة وسائل المواصلات المختلفة

وأشار خبير النقل إلى أن وزارة النقل ركزت جهودها في الفترة السابقة على النهوض بالبنية الأساسية للوسائل المواصلات وجاء الدور الآن على توطين صناعة وسائل المواصلات المختلفة من عربات القطار وأتوبيسات النقل العام وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد على أن صناعة الأتوبيسات موجودة منذ الستينيات حيث كانت مصر تقوم بتصنيع أتوبيس نصر وتقوم بالتصدير للخارج، ولكن الأمر الآن يستوجب تطوير هذه الصناعة وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الصناعة بهدف دفع صناعة الأتوبيسات تعد خطوة على الطريق الصحيح بعد خطوة توطين صناعة عربات السكة الحديد في مصر.

وأوضح خبير النقل أن المحرك الأساسي في نجاح منظومة توطين صناعة الأتوبيس في مصر يعتمد على توفير كل مقومات الصناعة من مواد خام من الداخل وليس بالاعتماد على استيراد هذه المواد من الخارج لأن السوق المحلي يعد سوقا كبيرا نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الأتوبيسات في العديد من المحافظات والشركات التي تعمل في مجال النقل.

العائد من توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

وكشف الدكتور محمد على أن هناك عائدا كبيرا من توطين صناعة الأتوبيسات في مصر تتمثل في.

- توفير العملة الصعبة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- توفير فرص عمل للشباب.

- تلبية احتياجات السوق المحلي.

- القضاء على استيراد الأتوبيسات من الخارج.

- المساهمة في تطوير الأسطول الحالي من الأتوبيسات.

- تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية

- تصدير فائض التصنيع للخارج بما يسهم في توفير العملة الصعبة.

واختتم خبير النقل حديثه لـ فيتو بأن السوق الإفريقية تعد سوقا خصبة لتصدير فائض الإنتاج لهذه الدول بما يسهم في خلق تبادل تجاري بين مصر وهذه الدول، وأن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في المشاركة في عملية تصنيع الأتوبيسات بما له من قدرة على إدارة منظومة التصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التسويق والإنتاج.

الأتوبيس الكهربائي،فيتو

وزير النقل:500 ألف دولار تكلفة إنتاج الأتوبيس الكهربائي

الفريق كامل الوزير أكد في تصريح سابق أن الدولة المصرية تقوم باستيراد أي أتوبيس من الخارج وأن تكلفة إنتاج الأتوبيس الكهربائي تصل إلى 500 ألف دولار وأن تصنيع الاتوبيسات في مصر يتم بنفس الكفائة التي يتم تصنيعه بها خارجيا.

وأشار إلى أن هناك اشتراط نسبة تصدير للأتوبيسات على كل الشركات التي تم التعاقد معها للتصنيع، من أجل توفير عملة صعبة وأن مصر قادرة على تصدير الأتوبيسات حاليًا، وأن وزارة النقل تعاقدت على 500 أتوبيس يتم تصنيعها الآن في مصر.

وأوضح وزير النقل أن هناك خطوات تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير بالإضافة إلى تحديث أسطول نقل الركاب، مضيفا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات".

وزير النقل،فيتو

كامل الوزير: تحديث أسطول الأتوبيسات القديم يتم بالتوازي مع تقديم الخدمة

وأضاف الفريق كامل الوزير أن تحديث الأسطول يجب يكون ذلك بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفائة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.

الإنتاج الحربي تسلم 50 أتوبيسًا لوزارة النقل للعمل في القاهرة والجيزة

وزارة الإنتاج الحربي وتحديدا مصنع 200 الحربي أو مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات أعلن عن تصنيع الأتوبيس ماركة FOTON الذي يعمل بالكهرباء وتم إنتاج عدد من هذه الأتوبيسات منها 50 أتوبيسًا تم تسليمها لوزارة النقل للعمل في القاهرة والجيزة.

أتوبيسات ماركة FOTON،فيتو

مزايا أتوبيسات ماركة FOTON الذي يعمل بالكهرباء

تتميز أتوبيسات ماركة FOTON الذي يعمل بالكهرباء بمجموعة من المواصفات أهمها.

-السعة يسع الأتوبيس الواحد من 70:75 راكبا في الرحلة الواحدة وعدد المقاعد كالآتي 30*2+1 مقسمين داخل الأتوبيس مع الأخذ في الاعتبار مكان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

- السرعة: السرعة القصوى للأتوبيس 80كم في الساعة ومسافة الرحلة 200كم كل مرة مع تشغيل التكييف والمراوح.

-مستوى الحماية: تحقق الحافلة أداءً متميزا في مختلف الظروف الجوية مثل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح المثيرة للأتربة.

- يتمتع الأتوبيس بأعلى درجات الحماية من الماس الكهربائي والشحن الزائد والتفريغ الزائد والجهد العالي والمنخفض تم تصنيع الحافلات وبها مؤشرات بلوحة القيادة خاصة بالبرنامج المتري.

- البطارية: غرفة البطارية مزودة بجهاز إنذار حراري ونظام أطفأ خاص بالكهرباء وسعة البطارية 200 كيلووات ومدة ضمانها 5 سنوات.

- نظام نقل الحركة: يعمل الأتوبيس بنظام نقل الحركة من خلال محرك كهربائي ومحرك متزامن مغناطيسي مبرد بالماء.

- أسعار التذاكر: يتم تحديدها وفقا للمقاييس التي تقدمها وزارة النقل ويتم الدفع إلكترونيا عن طريق جهاز موجود بجوار السواق ويتمتع الأتوبيس بشاشة عرض يتم من خلالها عرض المحطات التي تتوقف فيها الحافلة في كل رحلة مع رسالة مسموعة باسم المحطة.