الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

النقل: كوبري السيل في أسوان يقضي على الزحام المروري

كوبرى ؛ فيتو
كوبرى ؛ فيتو

 نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا عن كوبري السيل، وقالت إنه يبلغ طوله أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان 560 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

كوبري السيل

 والكوبري يساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان/السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة وتحقيق السيولة المرورية عند مزلقان السيل.

Advertisements

txt

النقل تتابع خطوات مشروع قطار سيناء وخطط ربطه بالمناطق الهامة

txt

حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بسبب الانتخابات الرئاسية

 وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري أعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين .

التشغيل التجريبي لكباري  السيل

 وأعلن الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل  بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا  لقياسات الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة مضيفا أن هذين المشروعين هما هدية فخامة الرئيس لأهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك لافتا إلى أن فخامة الرئيس قد وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين قبل العيد  لخدمة أهالي أسوان  وتسهيل  تنقلاتهم المختلفة. 

وأوضح الوزير أن كوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 560 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ولفت إلى الكوبري سيساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان/السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة خاصة بعد أن عانى  أهل أسوان منذ سنوات من اختناق حركة  المرور عند مزلقان السيل بالإضافة إلى وقوع عدد من حوادث السيارات والأفراد.   

وفيما يتعلق بكوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان أشار الوزير إلى أن  طول الكوبري يبلغ 650 مترا بعرض 19.2 متر بـ 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر  وحيث سيساهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان بالإضافة إلى  تجنب وقوع الحوادث.

 وتقدم فيتو تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة

 لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي

الفريق مهندس كامل الوزير الطريق الزراعي الشرقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

سقوط كوبري مشاه في المهندسين (صور)

العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص، الدفع بمعدات وأوناش لرفع كوبرى مشاة المهندسين المنهار (فيديو وصور)

اليوم انطلاق مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي

9 مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

حماس طلبت تغييرًا، الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

أبرزها مانشستر سيتي ضد ليفربول، مواعيد الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

لحظة اعتقال مستشار أوباما بعد إهانته عاملا مصريا والتطاول على النبي محمد وسب الفلسطينيين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء روس وصلوا بيونج يانج لتشغيل القمر الصناعي

محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 23-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية