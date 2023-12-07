موعد مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

توتنهام ضد وست هام.. تختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024 بمواجهتي توتنهام ضد وست هام وإيفرتون ضد نيوكاسل.

موعد مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد نظيره وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد وست هام

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر بث مباراة توتنهام ضد وست هام عبر قناة بي إن سبورت 1 hd.

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نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

إيفرتون ضد نيوكاسل - 9:30 مساء (اليوم الخميس)

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 10:15 مساء (اليوم الخميس)

وعلى صعيد آخر سقط تشيلسي خارج أرضه على يد مانشستر يونايتد 1-2 مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى عجز تشيلسي عن تحقيق أي فوز على الشياطين الحمر في البريميرليج منذ فترة طويلة.

وأفادت بأن المان يونايتد وصل إلى 12 مباراة متتالية دون خسارة أمام البلوز في الدوري الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه.

وعلى مدار هذه السلسلة التاريخية، تغلب اليونايتد على البلوز في 5 مواجهات، فيما حسم التعادل 7 مباريات.

ويعود آخر انتصار للفريق اللندني على المان يونايتد إلى عام 2017، حينما فاز بهدف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج في عهد مدربه السابق أنطونيو كونتي.

يذكر أن الخسارة أبقت تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتقى المان يونايتد للمرتبة السادسة بوصوله إلى 27 نقطة.

مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

واصل ليفربول زحفه نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" محققًا فوزًا اقتصاديًّا على حساب شيفيلد يونايتد.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برامول لين، معقل شيفيلد، خطف ليفربول هدفًا في كل شوط ليفوز على أصحاب الأرض 2-0 بأقل جهد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وحقق أستون فيلا الفوز على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-0، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب جوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه بيب في 535 خاضها بالدوريات.

أستون فيلا يعادل رقمه القياسي بالبريميرليج

ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه في البريميرليج، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري، والذي سبق وأن حققه عامي 1931 و1903.

نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

وتلقى مانشستر سيتي صفعة قوية في حملته للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي بعد سقوطه على أرض أستون فيلا بهدف دون رد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن أصحاب الأرض من فرض منطقهم على الضيوف، حيث كان أستون فيلا الأخطر على مدار شوطي المباراة، وحاول في أكثر من مناسبة خطف هدف التقدم وهو ما تحقق له في الدقيقة 74 عبر نجمه ليون بايلي من تسديدة قوية غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس إيدرسون مورايس.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - جون ستونز - لويس - فيل فودين - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - لوكاس دين - مكجين - كامارا - لويز - يوري تيليمانس - بايلي - أولي واتكينز.