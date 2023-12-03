الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام

الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة الفريقين على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم هيونج مين سون أولا بالهدف الأول لصالح توتنهام قبل أن يحرز هدف التعادل السيتي بالخطأ في مرماه.

وبعدها سجل جوليان الفاريز هدف التقدم السيتي بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ادرك توتنهام التعادل عن طريق الأرجنتيني لوسيلسو إلا أن جاك جريليش أحرز التقدم السيتي ثم خطف كولوسفسكي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام توتنهام هوتسبير.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي



إيدرسون- ووكر- أكانجي- دياز- جفارديول- رودريجو- برناردو- فودين- دوكو- ألفاريز- هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- فيليبس- ستونز- أكي- كوفاسيتش- جريليش- جوميز- بوب- لويس.

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تشكيل توتنهام

فيكاريو- بورو- رويال- ديفيز- أودوجي- بيسوما- لو سيلسو- كولوسيفسكي- جونسون- سون- بريان.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء السبيرز كل من: فورستر- أوستين- دورينجتون- سكيب- هويبرج- سانتياجو- دونلي- ريتشارليسون- فيليز.

ومن جانبه، انهزم الفريق اللندني في آخر 3 مباريات خاضها في البريميرليج، بعد تجنبه الخسارة في 11 مباراة متتالية قبلها.

وآخر مدرب خسر مع السبيرز 4 مباريات متتالية، كان ديفيد بليت بين شهري مارس وأبريل 2004.

ويعد توتنهام ثالث فريق في الدوري الإنجليزي يتجنب الهزيمة، في أول 10 مباريات من الموسم، ومن ثم يخسر المواجهات الثلاث التالية، بعد هيدرسفيلد (1924- 1925) وشيفيلد يونايتد (1971- 1972).

وحقق توتنهام 8 انتصارات وتعادلين وتعرض لثلاث هزائم، وهو نفس ما حققه في تلك المرحلة من الموسم الماضي، بعد مرور 13 جولة، وحينها خسر أمام ليفربول (2-1) في الجولة الـ14.

وسجل السبيرز أولًا في جميع المباريات الثلاث التي خسرها مؤخرًا، ولا يوجد فريق في تاريخ البريميرليج سجل أولًا وانهزم في 4 مباريات متتالية.

ولم يحقق توتنهام سوى 4 انتصارات في 31 مباراة خاضها بالبريميرليج خارج ملعبه، أمام حامل اللقب.

وسجل سون هيونج مين، نجم توتنهام، 7 أهداف في البريميرليج أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، ولا يتفوق عليه في هذا السياق سوى محمد صلاح (11) وجيمي فاردي (9).