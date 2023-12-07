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رياضة

أستون فيلا يفك عقدة مانشستر سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق أستون فيلا الفوز بهدف نظيف على فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

أحداث المباراة

سيطر لاعبو أستون فيلا على مجريات اللقاء وأحرزوا هدفًا في الشوط الأول ألغاه الحكم بعد الرجوع الفار.

واستطاع بالي إحراز هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 72، وتصدي قائم السيتي لفرصة هدف محقق عن طريق دوجلاس لويز في الدقيقة 88.

 

ترتيب الفريقين في الدوري 

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - جون ستونز - لويس - فيل فودين - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

 

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي 

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - لوكاس دين - مكجين - كامارا - لويز - يوري تيليمانس - بايلي - أولي واتكينز.

 

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالي، كلًّا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

 

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