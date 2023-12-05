هالاند يفلت من عقوبة الإيقاف بسبب انفعاله على حكم مباراة توتنهام

هالاند، كشفت تقارير صحفية أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أمس الإثنين، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

Advertisements



واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

الاتحاد الانجليزي يوجه اتهاما لمانشستر سيتي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجه اتهامًا لمانشستر سيتي، بدعوى عدم تصرف لاعبيه بطريقة لائقة خلال التعادل المثير مع توتنهام (3-3)، الأحد الماضي على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، عندما أوقف الحكم انفرادًا لجاك جريليش، جناح مانشستر سيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، دون إتاحة الفرصة لأصحاب الأرض، وهو ما فجر احتجاجات لاعبي السيتي.

وعن ذلك، قال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم اتهام مانشستر سيتي بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي، بعدما أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة توتنهام هوتسبير، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023".

وأضاف: "يُزعم أنه خلال الدقيقة 94 من المباراة، فشل النادي في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن أمام مانشستر سيتي مهلة حتى 7 ديسمبر الجاري، للرد على هذا الاتهام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف.

وتقدم هيونج مين سون أولا بالهدف الأول لصالح توتنهام قبل أن يحرز هدف التعادل السيتي بالخطأ في مرماه.

وبعدها سجل جوليان الفاريز هدف التقدم السيتي بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ادرك توتنهام التعادل عن طريق الأرجنتيني لوسيلسو إلا أن جاك جريليش أحرز التقدم السيتي ثم خطف كولوسفسكي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.