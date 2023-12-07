أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، أوناي إيمري يتذوق الفوز الأول علي جوارديولا

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، انتزع أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أول انتصار على حساب جوارديولا، في 14 مباراة، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.

وحقق أستون فيلا الفوز على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-0، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب جوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه بيب في 535 خاضها بالدوريات.

أستون فيلا يعادل رقمه القياسي بالبريميرليج



ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه في البريميرليج، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري، والذي سبق وأن حققه عامي 1931 و1903.

نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي



وتلقى مانشستر سيتي صفعة قوية في حملته للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي بعد سقوطه على أرض أستون فيلا بهدف دون رد في الجولة الـ 15 من الدوري الانجليزي.

وتمكن أصحاب الأرض من فرض منطقهم على الضيوف، حيث كان أستون فيلا الأخطر على مدار شوطي المباراة، وحاول في أكثر من مناسبة خطف هدف التقدم وهو ما تحقق له في الدقيقة 74 عبر نجمه ليون بايلي من تسديدة قوية غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس إيدرسون مورايس.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - جون ستونز - لويس - فيل فودين - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - لوكاس دين - مكجين - كامارا - لويز - يوري تيليمانس - بايلي - أولي واتكينز.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالي، كلًّا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.