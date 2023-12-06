الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

من يحكم قطاع غزة وما خريطة حماس؟، إسماعيل هنية يجيب

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

طوفان الأقصى، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطاع غزة أرض فلسطينية يعيش فوقها شعب فلسطيني، وهو وحده الذي يقرر مستقبل قطاع غزة، المرتبط بمستقبل الأرض والوطن والقضية الفلسطينية.
 

وتابع هنية: “لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض شكل الحكم أو سيناريوهات القطاع في المستقبل، نحن من خلال إرادتنا الحرة والديمقراطية نقرر شكل ومستقبل قطاع غزة كما الضفة وكما الأرض الفلسطينية المحتلة”.

 

خارطة الطريق لمستقبل الدولة الفلسطينية 

وأضاف “هنية” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنني قلت سابقا إن لدي خارطة طريق ورؤية حول هذا العدوان وكيفية إنهائه، والتعامل مع المسارات السياسية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

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عناصر إقامة الدولة الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي

وأوضح رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، أن الخطة من 4 عناصر: الأول وقف العدوان الإسرائيلي، والثاني إغاثة شعبنا الفلسطيني، والثالث تبادل الأسرى والوصول للصفقة الشاملة، والعنصر الرابع الوصول للمسار السياسي الذي ينهي الاحتلال عن الضفة وغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس مع حق تقرير المصير والعودة وفق القرارات الدولة ذات الصلة.

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الاستيطان في الضفة الغربية

وشدد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، على أن الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي ويجب أن يزول، والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية يجب أن يكون عن دولة ذات سيادة كاملة دون مستوطنات أو مستوطنين، بلا وجود إسرائيلي صهيوني على أي شبر من أراضي الضفة أو الدولة الفلسطينية التي كفلها القانون والقرارات الدولية.

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