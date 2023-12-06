الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

رسالة تهديد من أردوغان لإسرائيل بسبب قادة حماس

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل،  وجه  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  اليوم الأربعاء،  رسالة تهديد لإسرائيل  بعدم المساس بقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس المتواجدين في أنقرة.


أردوغان يهدد إسرائيل بسبب قادة حماس 



وقال الرئيس التركي في كلمته اليوم الأربعاء: إذا حاولت إسرائيل المساس بأعضاء حماس على الأراضي التركية فسوف تدفع ثمنًا باهظًا".


وفي وقت سابق أعلن مسؤول في المخابرات التركية، أن بلاده تحذر دولة الاحتلال الإسرائيلي من عواقب وخيمة إذا حاولت اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها.

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إسرائيل تتوعد بملاحقة قادة حماس فى الخارج

 

ويأتي ذلك بعد تعهد دولة الاحتلال الإسرائيلية بملاحقة قادة حماس في تركيا وقطر ولبنان، وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار  في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن تل أبيب  ستلاحق قادة حركة حماس في البلدان الثلاثة حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وأضاف  بار "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا، هو القضاء على حماس. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر قائلا: ربما يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".

 

القضاء على حماس

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد عملية طوفان الأقصى  في السابع من أكتوبر  الماضي.

وبخلاف غزة يقيم قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر أو يزورونها بشكل متكرر. وساعدت قطر في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا لكنها انهارت الجمعة الماضية.

وفي عام 1997، فشل عملاء الموساد الإسرائيلي في تسميم زعيم حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، واضطرت إسرائيل لمنح الأردن الترياق اللازم لإنقاذ حياة مشعل. وحينها كان بـنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.

 

تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من أمس، تنفيذ اكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر  جيش الاحتلال في بيان، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.


 

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نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

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تركيا تحذر إسرائيل من محاولة اغتيال قادة حماس على أراضيها: سيكون له عواقب وخيمة

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أحداث فلسطين و إسرائيل فلسطين إسرائيل أردوغان المقاومة الفلسطينية حماس الرئيس التركي تركيا

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