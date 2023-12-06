الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسماعيل هنية يحدد شرط المقاومة للدخول في تفاوض جديد مع إسرائيل

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

طوفان الأقصى، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وأن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة.

 

تبادل الرهائن والأسرى

وأكد: لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة.

 

إنهاء الحصار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التسوية الشاملة مرتبط بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

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وقف إطلاق النار في غزة

وأكد أنه إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق نار كامل وتام وانسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، فيمكن ساعتها التفاوض، عبر أشقائنا في مصر وفي قطر، لا يمكن التفاوض تحت النار.

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من جانبه، قال الرئيس التركي في كلمته اليوم الأربعاء: إذا حاولت إسرائيل المساس بأعضاء حماس على الأراضي التركية فسوف تدفع ثمنًا باهظًا".


وفي وقت سابق، أعلن مسئول في المخابرات التركية، أن بلاده تحذر دولة الاحتلال الإسرائيلي من عواقب وخيمة إذا حاولت اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها.

 

إسرائيل تتوعد بملاحقة قادة حماس فى الخارج
 

ويأتي ذلك بعد تعهد دولة الاحتلال الإسرائيلية بملاحقة قادة حماس في تركيا وقطر ولبنان، وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار  في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن تل أبيب  ستلاحق قادة حركة حماس في البلدان الثلاثة حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وأضاف  بار "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا، هو القضاء على حماس. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر قائلا: ربما يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".

 

القضاء على حماس


وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد عملية طوفان الأقصى  في السابع من أكتوبر  الماضي.

وبخلاف غزة يقيم قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر أو يزورونها بشكل متكرر. وساعدت قطر في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا لكنها انهارت الجمعة الماضية.

وفي عام 1997، فشل عملاء الموساد الإسرائيلي في تسميم زعيم حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، واضطرت إسرائيل لمنح الأردن الترياق اللازم لإنقاذ حياة مشعل. وحينها كان بـنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.

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