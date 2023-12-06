الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسماعيل هنية: مخططات إسرائيل لتهجير سكان غزة «حلم إبليس بالجنة»

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

طوفان الأقصى، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة هي حلم إبليس بالجنة وأضغاث أحلام، فالشعب الفلسطيني متجذر في أرضه لن يغادر مهما كانت التضحيات والأثمان.

 وأشاد هنية بموقف مصر الثابت والاستراتيجي برفض أي نزوح فلسطيني للأراضي المصرية على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب وحدة الشعب ووحدة الأرض الفلسطينية.


هنية يثمن موقف مصر في حرب غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة “القاهرة الإخبارية”: نحن نثمن موقف أشقائنا بمصر، فهذا الموقف بالاندماج الكامل مع الإرادة الفلسطينية أسقط أحد أهم أهداف العدوان الإسرائيلي الاستراتيجية على غزة وهو تهجير أهلنا وإفراغ قطاع غزة من سكانه باتجاه مصر.

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انخراط أمريكا في مذبحة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينية

وتابع أن الموقف الأمريكي يدلل على الانخراط الأمريكي الكامل في المذبحة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أمريكا للأسف الشديد بدلا من أن تكون دولة عظمى محايدة وتضع حدا لهذه المذبحة بالضغط على الكيان، هي شريكة في هذا العدوان، أعطته كل الغطاء السياسي والإمداد العسكري، وتبني السردية الإسرائيلية الكاذبة والمضللة.

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حرب إجرامية ضد الفلسطينيين 

وأكد أنه حين تقول أمريكا إن جيش الاحتلال لا يستهدف المدنيين فهذه وقاحة سياسية، فالعالم يرى أن أكثر من 70% من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، إذا لم يكن هؤلاء هم المدنيون فمن هم المدنيون في العرف الأمريكي، وما هو القتل المتعمد في العرف الأمريكي، لكن هذا دليل إضافي على تورط الإدارة الأمريكية في هذه الحرب الإجرامية وبإعطاء الغطاء للنازية الجديدة، وهذا الهولكوست الجديد في حق شعبنا الفلسطيني.

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