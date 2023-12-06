أفضل منصة تداول إسلامية

شهد التداول الإسلامي انتشارًا واسعًا في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، بفضل مبادئهُ الأخلاقية والعادلة والشفافة التي تجذب المزيد من الأفراد.

ولضمان التداول الإسلامي الصحيح، يجب على المتداولين اتباع قواعد وشروط محددة أثناء ممارسة أنشطة التداول. ومن هُنا ستجد قواعد وشروط التداول الإسلامي التي يجب على المتداولين الالتزام بها وغيرها من المعلومات التي تحتاج لمعرفتها.

شروط التداول الإسلامية

في التداول الإسلامي، هُناك عدّة قواعد وشروط يجب على المتداولين اتباعها.

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أولًا، يجب أن يكون المنتج المالي المتداول حلالًا ومتوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعني تجنّب التعامل مع الأصول المُحرمة.

ثانيًا، يجب أن تَعتمد جميع المعاملات على أصل مالي محلّل، مع منع المضاربة وعدم التداول بالسلع أو العملات التي لا يمتلكها المتداول.

ثالثًا، يَنبغي أن تكون المُعاملات خاليّة من الفوائد والربا وعمولة التبييت، حيث يتم كسب الوسطاء عن طريق فرض رسوم تشغيلية أو تعديل فرق السعر.

رابعًا، يتعيّن على وسطاء التداول الإسلاميين الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة بالمُنتج المالي المتاح للتداول، مع منع الغموض في جميع المعاملات. كما يُحظر التداول الإسلامي الغرر أو عدم اليقين في المعاملات. ويجب على المتداولين ضمان وضوح شروط التداول. وفيما يلي نلخص أهم شروط التداول الإسلامية:

يجب أن يكون التداول بدون الرافعة المالية وبدون أي شروط أو رسوم.

ينبغي أن يتم التداول باستخدام حساب إسلامي فقط.

يفضل أن يكون التداول على عقود فورية وليس على عقود آجلة لأوقات طويلة.

يتوجب أن يكون التداول في منصات تداول حلال مرخصة رسميًا وموثوقة.

مرخصة رسميًا وموثوقة. يجب أن يكون مَصدر رأس مالك حلالًا ومتوافقًا مع المبادئ الإسلامية.

في حالة التداول بالأسهم، يجب أن يقتصر التداول على الأسهم الحلال شرعًا، مع استثناء الأسهم التابعة لشركات التأمين والبنوك الربوية والشركات العاملة في المجالات المحظورة شرعًا.

لتكون في مأمن من المنصات الغير مرخّصة وتحصل على شركات تداول إسلامية موثوقة حقيقية تابع تقييم شركات التداول.

كيفية فتح حساب تداول إسلامي

فيما يتعلّق بطريقة فتح الحساب الإسلامي يُعتبر الإجراء مُشابهًا بين مُعظم وسطاء التداول. ولكن الخطوات:

اختيار أفضل شركة تداول إسلامية تم تقييمها على أنّها واحدة من أفضل منصات التداول الإسلامية. فتح حساب عبر الموقع الخاصة بالشركة التي اخترتها والنقر على "فتح حساب" في أعلى الصفحة الرئيسية. اختر فتح حساب فردي حقيقي، وأدخل عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور للحساب. قم بتعبئة المعلومات الشخصية الأخرى ولا تنسى الموافقة على اتفاقية العملاء والقواعد والشروط. توثيق الحساب من خلال موقع الشركة عندما تصلك رسالة بريد إلكتروني لبدء عملية التحقّق. قد تحتاج لتقديم بعض التفاصيل الشخصية للامتثال لسياسة " اعرف عميلك - KYC ". بعد ذلك، قم بتحميل إثبات الهوية (مثل جواز السفر) وإثبات العنوان. لتحويل الحساب إلى حساب تداول إسلامي يجب التواصل مع خدمة العملاء في بعض الشركات، والتأكيد الطلب شخصيًا لفتح حساب تداول خالي خالي من العمولة. إيداع المبلغ الذي تريد استثمارهُ إلى حسابك في الشركة من خلال خيارات الدفع المُتاحة من الشركة للعملاء. اختيار أصل حلال؛ لا بد من اختيار إحدى الأصول المالية المُتاحة للتداول بدون عمولة أو رافعة مالية أو ما يسمى التداول بالأصول الحلال لتضمن ابتعادك عن الربا والمحرّمات. إطلاق أول عملية شراء أصل مالي حلال بعد اختيارهُ من الأصول الموجودة في القائمة المُتاحة في الشركة. مراقبة وتقييم الأداء واطلاعك الدائم على حركة وتقلّبات السوق عِندما تكون في أي عملية تداول.

أفضل منصات تداول إسلامي حلال حقيقية

في مجال التداول الإسلامي، يتعيّن على المُتداولين التعامل مع شركات تداول إسلامية ذات سمعة طيبة، تقدّم خيارات استثمار وحسابات تداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب مُراعاة أن أفضل شركة تداول إسلامية قد تختلف بناءً على احتياجات المُتداول وأهدافهُ الاستثمارية، لذلك يفضّل إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

يتوفر اليوم العديد من شركات التداول التي تقدّم حسابات إسلامية للمتداولين خالية من العمولات الربوية الذين يرغبون في الامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين ويتأكّدوا من أنّ الشركة تلتزم بالمعايير الإسلامية.

تحقيق الشركة للتوافق مع الشريعة الإسلامية يتطلب توفير حسابات إسلامية خالية من الربا والفوائد، وأيضًا التأكيد على أن الأصول المالية التي يتم التداول بها حلال وتتوافق مع المبادئ الإسلامية. لذلك من المهم أن يَلتفت المُتداولون إلى استشارة خبراء ماليين وشرعيين للحصول على توجيه صحيح حول شركات التداول الإسلامية الحقيقية وتقييم العروض والخدمات التي تقدمها هذهِ الشركات.

هل الفوركس بدون رافعة مالية حلال؟

يُعتبر تداول الفوركس حلالًا عند استخدام المتداول حساب تداول إسلامي خالي من الربا عمولة التبييت والمعاملات الربوية، حيث توفّر العديد من منصات التداول الإسلامية حاليًا حسابات إسلامية خالية من أي رسوم على التبييت للصفقات أو، مما يضمن توافق التداول بدون عمولة تبييت Swap مع الشريعة الإسلامية.