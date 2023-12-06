الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

القبض على مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه

غسل الاموال
غسل الاموال

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه.

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 60 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

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الاتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

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