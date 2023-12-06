الأمن العام يصادر 190 قطعة سلاح ناري وينفذ 86 ألف حكم قضائى

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن،الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط (250) قضية مواد مخدرة بإجمالى (271) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,020 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (36,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,425 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,750 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 4,065 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,277 كيلو جرام).



ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

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ضبط (190 قطعة سلاح نارى بحوزة 165 متهم) شملت (26) بندقية آلية- (38) بندقية خرطوش - (7) طبنجات- (119) فرد محلى - (492) طلقة مختلفة الأعيرة - (25) خزينة متنوعة - (187) قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت الجهود فى تنفيذ الأحكام تنفيذ (86210) حكم قضائى متنوع شملت (336) حكم جناية -(27460) حكم حبس جزئى - (4593) حكم حبس مستأنف - (42714) حكم غرامة - (11107) مخالفة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى تخصص فى وقائع التزوير ضم (4) متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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