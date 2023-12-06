مقتل شاب على يد أهل خطيبته فى مدينة بدر

لقى شاب مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بتهشم فى الجمجمة.

وتوصلت التحريات، الى أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوج شقيقة خطيبته ووالدتها وخطيبته قام على اثرها زوج شقيقة خطيبته بتهشيم رأسه بشومة ولاذا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وتم القبض على خطيبته ووالدتها وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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