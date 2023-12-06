استكمال إزالة الشون بسوق الساحل لاستكمال محور الحضارات بمصر القديمة (صور)
تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه، وسناء محمود سكرتير عام الحي،الخاصة بإستكمال أعمال إزالة التعارضات لطريق محور الحضارات بكورنيش النيل طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
سوق الساحل
وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن الإزالات اليوم أسفرت عن إزالة (٤) شونة بسوق الساحل ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه (٢٠) شونه ويكون المتبقى عدد ( ٣ ) شونة ومحلا واحدا وجارى أستكمال أعمال الأزالة لحين الانتهاء من كافة الشون.
يذكر أنه تم الانتهاء من إزالة تعارضات امتداد المحور الجديد والتي شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين.
كما تشمل الازالات ازالة التعارضات بعدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة اثر النبي، وذلك بعد عقد عدة لقاءات دورية قامت بها المهندسة جيهان عبد المنعم مع التجار بمنطقة أثر النبي، حيث تم تعويضهم بأماكن بديلة تمثلت في مبنى متميز كامل التشطيب والمرافق والخدمات بمنطقة سوق العبور على مساحة كبيرة حرصا من الدولة المصرية على حماية أرزاق التجار واستمرار اعمالهم بالصورة اللائقة دون تأثر .
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.