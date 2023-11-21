نائب محافظ القاهرة تتفقد إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير والمشروعات التنموية والمحاور المرورية الجديدة الهامة القائمة والجاري تنفيذها حاليا بنطاق حي مصر القديمة، حيث تابعت أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل للمنطقة والذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في إنجاز المشروعات القومية وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على بذل الجهود من كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في اطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة

وخلال جولتها تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نسب تنفيذ المشروعات الجارية ومنها العمل على قدم وساق لإزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل ومنها البدء في إزالة البنزينة والمخطط إزالتها بشارع مصر حلوان الزراعي أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة لاستكمال أعمال التطوير القائمة بنفس التوسعة.

كما تابعت إزالة ورفع محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم والمقرر إزالته واعادة تركيبها أعلى مبني حي مصر القديمة في إطار استخدام الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المتاحة.

كما تفقدت أعمال تطوير منزل ومطلع الطريق الدائري بشارع مصر حلوان الزراعي لتدعيم شبكة الطرق موجه بتقديم كافة اوجه الدعم وبذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات من خلال العمل المستمر على مدار اليوم للالتزام بتوقيتات الانتهاء من إنجازات المشروعات على أرض الواقع ودفع عجلة العمل بها.

كما طالبت رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم أعمال التطوير بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد وبذل الجهود لتذليل كافة التحديات لسرعة تنفيذ الأعمال بصورة فورية والمضي قدما في نسب تنفيذها بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المحاور والتي كان للمنطقة الجنوبية النصيب الأكبر منها.

تابعت الأعمال القائمة بحضور اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وشريف مكاوي سكرتير حي دار السلام وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية وكريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وجميع الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة.