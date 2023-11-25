نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة مبنى حى دار السلام القديم

تابعت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالات تعارضات محور الحضارة بكورنيش النيل، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحى، بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة أعمال الازالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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وانتهت الاجهزة التنفيذية من إزالة حي دار السلام القديم وجارى العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة

امتداد محور الحضارة

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل، وازالة تعارضات امتداد محور الحضارة بمصر القديمة.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة، ومن المنتظر أن تحدث هذه المحاور بعد الانتهاء منها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.