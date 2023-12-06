الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس المتهمين في قضية فساد وزارة التموين 15 يوما

حبس المتهمين في قضية
حبس المتهمين في قضية فساد وزارة التموين،فيتو

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 متهمين في فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

شبكة فساد السكر فى وزارة التموين 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية،ألقت القبض على شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها  مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.

وكانت معلومات وتحريات الرقابة الإدارية أكدت تورط مسئولين بوزارة التموين في قضية فساد كبرى داخل الوزارة والتورط في وقائع أزمة الأسواق من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتم العرض على النيابة لتولي التحقيقات.

وتضمنت التحقيقات تسجيلات بالصوت والصورة عن قضية الفساد الكبري داخل وزارة التموين.

الرقابة الإدارية تطارد مرتكبي الجرائم التموينية

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عددا من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين والتجارة الداخلية هيئة الرقابة الإدارية فساد بوزارة التموين قضية فساد كبرى نيابة أمن الدولة العليا نيابة أمن الدولة

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

نظر استئناف صاحبة قناة "يوميات أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات بعد قليل

حبس 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

حبس صاحب مركز صيانة سيارات تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بالمقطم

حبس مدير شركة غسل 30 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالقاهرة

إجراء جديد ضد شخصين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق شب داخل شقة بحلوان

كروان مشاكل اسم على مسمى.. فيديوهات غير أخلاقية تقوده ومذيعة مغمورة للحبس.. والتحريض على الفسق والفجور أبرز الاتهامات

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

وشهد شاهد من أهلها، إسرائيليات يكشفن كذب نتنياهو بشأن الاعتداء عليهن جنسيًا (فيديو)

الفصائل الفلسطينية تصر على رفض التهجير إلى سيناء وتوجه نداء لمصر

تعرف على لجنة ورقم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024، كل ما تريد معرفته عن لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد كبير

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

دي خيا يستقر على فريقه الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 6-12-2023

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 نساء لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية