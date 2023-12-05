جهود وزارة التموين لحل أزمة السكر.. المصيلحي: زيادة معدلات ضخ السكر 30%.. تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التوريد.. وحملات ضد المحتكرين

أزمة ارتفاع أسعار السكر، أوشكت المهلة التي منحها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتجار السكر على الانتهاء، وأكد مطالبته لمجلس الوزراء بالتدخل لفرض التسعير الجبري لسلعة السكر، وذلك في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعاره.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

وكان وزير التموين قد صرح منذ 8 أيام بإعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء الأزمة.

وما زالت الأزمة تلقي بظلالها على الأسواق، لتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق، فضلا عن عدم توافره، حيث تجاوز سعر كيلو السكر في بعض المناطق الـ 50 جنيه.

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وأرجع وزير التموين أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.

وخلال تلك المهلة التي منحها وزير التموين للتجار، قامت الوزارة بعدة إجراءات في محاولة لاحتواء الأزمة وضبط الأسواق، وتوفير السكر وخفض أسعاره بالأسواق الحرة.

ورغم طرح السكر بمنافذ مبادرة خفض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو، إلا أن مازالت الكميات المطروحة محدودة، ويحصل كل مواطن على كيسين سكر فقط لتلبي احتياجات كافة المواطنين.

السكر في مبادرة خفض الأسعار

ووجه الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

ضخ 50 ألف طن سكر حر

وأكدت وزارة التموين ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأشارت إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

.زيادة معدلات ضح السكر

ووجه وزير التموين شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.

حملات رقابية مشددة على بيع السكر

وشدد وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.

وأكدت وزارة التموين ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي، كما صدرت قرارات بإلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

غرفة عمليات لمتابعة ضخ السكر بالأسواق

وقامت وزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية بها والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات لمتابعة الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

حملات رقابية من جهاز حماية المستهلك

من ناحية أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبري التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

أشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.