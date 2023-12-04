التموين: ضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المواطنين

سعر السكر، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

حملات رقابية لضبط الأسواق

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

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ضخ 50 ألف طن سكر

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

وكشف حسنين عن ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

مبادرة تخفيض الأسعار

من جهتها، قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الأسعار والتي تصل إلى 48 صنفا، مؤكدة أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.

وأضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يوميًا حسب احتياجات كل فرع.

وأكدت "دوابة " عدم وجود أية أزمات في توفير السكر، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحًا الي 9 مساء ولا توجد أي إجازات للعاملين بالشركة.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30٪ في عدد 1350 مجمعا استهلاكيا على مستوى الجمهورية وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية هي سلاح الدولة في الحفاظ على الأسعار والتي تكون في تناول يد المستهلكين موضحا أن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية تضم أكثر من 1300 صنف من السلع الغذائية المختلفة.