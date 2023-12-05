محافظ الدقهلية يستقبل أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أسقف ميت غمر وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لابراشية المنصورة توابعها وممثلي إيبارشية المنصورة وميت غمر ودير القديسة دميانه بالبراري في إطار التوعية المجتمعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

- المحافظ: الكنيسة المصرية عليها دور مجتمعي يظهر دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية من خلال توعية المواطنين وتقديم الدعم الكامل.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظات.

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وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.

حيث استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية والنائب البابوي لابراشية المنصورة توابعها في إطار التوعية المجتمعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلي ممثلي إيبارشية المنصورة وميت غمر ودير القديسة دميانه بالبراري وهم القمص بيشوي كامل، والقمص ديسقورس شحاته، والقمص فيلبس سعد، والقمص لوقا بشري، والقس يوسف سمير، والقس فيلوباتير رزق، والقس رويس مفيد، والقس غبريال النجاشي، والقس هدار النقلوني، والقس نوغير إسحاق، والدكتور شنودة نجيب.

وأكد " المحافظ " علي أن الكنيسة المصرية عليها دور مجتمعي يظهر دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية من خلال توعية المواطنين وتقديم الدعم الكامل من أجل نجاح هذا الاستحقاق وخروجه بمظهر مشرف أمام الجميع في ملحمة وطنية لا تعرفها إلا مصر من خلال تناغم وتناسج كافة أطياف المجتمع مسلمين وأقباط في دلالة قوية على مدى عمق وعظمة هذا الشعب الذي ضرب اروع المثل في الإخاء والتسامح والسلام.

وقال مختار: أجدد دعوتي إلى جموع شعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من دورنا الوطني تجاه هذا الوطن الذي يتطلب منا جميعًا الوقوف كتفا بكتف من أجل بنائه والحفاظ على آمنة واستقراره.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).