تحت شعار "كلنا هنشارك"، التجمع يطلق مبادرة جديدة وغرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع حملة بعنوان «كلنا هنشارك»؛ لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الدكتورة شمس طلال القيادية باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع والباحثة في العلوم السياسية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق دستوري، وعلينا أن نقاوم مخطط الغرب الذي يستهدف إضعاف مصر، ونقل الصراع إلى سيناء عن طريق التهجير القسري للفلسطينيين.

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وأضافت «شمس» أنه من خلال دعم المشاركة السياسية وتعظيم قوة مصر في الداخل سوف نمنح المفاوض المصري القدرة على فرض شروطه ووقف هذا المخطط المعادي للسيادة الوطنية.

وفي ذات السياق قال أحمد الكيّال أمين شباب حزب التجمع بقنا وعضو المكتب التنفيذي، إن المصريين هم فقط من سيحددون مستقبلهم، ولن يسمحوا لأي دولة أن تتفاوض مع مصر من منطلق أننا دولة غير متماسكة في الداخل، مؤكدا أن أكبر تعبير عن قوتنا في الداخل هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة وبالملايين حتى نتجاوز الـ60%.

مبادرة حزب التجمع، فيتو

وقالت دينا الطواب القيادية باتحاد الشباب التقدمي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حق دستوري وواجب وطني، وعلى المرأة المصرية دور إيجابي في حث أبنائها وزوجها على أهمية المشاركة مثلما فعلت في ثورة 30 يونيو عندما شجعت ابناءها علي الدفاع عن مصر من خطر جماعة الإخوان الإرهابية.

قال محمد زين القيادي باتحاد الشباب التقدمي والطالب في كلية حقوق قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة إن طلاب مصر من خلال اتحاد الطلاب سيحثون زملائهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان الاحداث العالمية ومشاهد القتل المروعة التي نشاهدها في غزة وعدد من الدول العربية، جعلتنا حريصين على الحفاظ على قوة مصر وقوة قرارها السياسي فلسنا بعيدين عن هذه المخاطر والأهوال.

وأضاف يوسف أبو حرب، القيادي باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع وأمين اتحاد طلاب الأزهر بمحافظة الغربية، أن الدولة المصرية أعطت درس لأعداء المنطقة العربية من الجماعات الإرهابية والمحتل الصهيوني يدرس وما زال هناك خطر يحوم حولنا وهو الأمر الذي يدفعنا لتقوية موقف دولتنا عن طريق المشاركة بكفاءة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويذكر أن حزب التجمع يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأطلق شباب الحزب حملة بعنوان «معاك ياريس» وأوضح شباب الحزب من خلال الحملة أسباب دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.