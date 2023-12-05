غلق باب التقديم على انتخابات مجلس أمناء أسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، غلق باب التقديم بطلبات الترشيح للدورة 2024 – 2025 لعضوية مجلس أمناء ممثلي السكان اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

وحدد الشروط التي يتعين توافرها في المتقدمين كالتالي:

التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.

لا يقل عن 21 سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ.

أن يكون محل الإقامة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام.

ألا يكون المتقدم من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها.

ألا يكون المتقدم سبق له رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء لمدة 3 دورات كاملة.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر ٣، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، قام المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة رافقه خلالها مسئولو الجهاز بالمحطة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م. ف.أ بإجمالى 120 م. ف.أ، وبتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

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وأشار " عبدالرشيد " إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحي الثانى من خلالها، وجارٍ اختبار الكابلات، وتغذية الحى الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحي الرابع، والحي الخامس، ومركز المدينة، والمنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.

كما تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، تقدم أعمال مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "زهرة العاصمة " المرحلة الثالثة، حيث تابع رئيس الجهاز، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الطرق، وتنسيق الموقع.

كما تفقد مسؤولو الجهاز، أعمال المرافق بالمشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة) 60 %.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، بسرعة الانتهاء من أعمال "الإسكان – المرافق "، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، وبكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة على مساحة حوالي 19 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تقع ضمن إقليم شمال الصعيد بمحافظة المنيا شرق طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد نحو 12 كيلومترًا عن مدينة ملوي القائمة، والتي من المستهدف أن تستوعب 1.4 مليون نسمة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط العام للمدينة، يتضمن المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانًا، ومنها المرحلة العاجلة بمساحة 91 فدانًا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة، بينما يتضمن المخطط التفصيلي للمدينة (منطقة عمارات جنة – منطقة الأراضي السكنية المتميزة – منطقة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – منطقة خدمات المرحلة الأولى – منطقة عمارات سكن مصر – منطقة الأراضي السكنية الأكثر تميزًا).