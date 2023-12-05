ضبط 2 طن لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (تنك - 18 جركن.. بإجمالى 2 طن سولار) بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتحصله على المضبوطات من (مالك محطة وقود - كائنة بدائرة مركز القرنة) بسعر أزيد من السعر الرسمى وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

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