محافظ الدقهلية: نسعى لأن نكون من أولى المحافظات مشاركة بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: أدعو جموع المعلمين بالدقهلية بتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاق.

جانب من اللقاء

وتابع المحافظ: نسعى جميعًا لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما عاهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وعقد مؤتمرات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والذهاب الي اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم إيمانًا بدورهم وواجبهم الوطني تجاه وطنهم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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جانب من اللقاء

حيث شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مؤتمر مديرية التربية والتعليم للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجبا وطنيا والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين بالدقهلية، والأستاذة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدد كبير من المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، وممثلي مديرية الأوقاف بالدقهلية.

جانب من اللقاء

وقال المحافظ: أدعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

كما قال مختار: أدعو جموع المعلمين بالدقهلية بتوعية الطلاب داخل المدارس بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية في المستقبل وغرس روح الانتماء لديهم وحب الوطن ليكون لدينا جيل واع ومثقف بحقوقه وواجباته تجاه وطنه لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد شبابها ووعيهم.

وأشار مختار إلى أننا نسعى جميعًا لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كما عهدناها في كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائمًا تضرب أروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدى أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).