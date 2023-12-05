الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: نسعى لأن نكون من أولى المحافظات مشاركة بالانتخابات الرئاسية

جانب من اللقاء في
جانب من اللقاء في محافظة الدقهلية،فيتو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: أدعو جموع المعلمين بالدقهلية بتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاق.

جانب من اللقاء

وتابع المحافظ: نسعى جميعًا لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما عاهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وعقد مؤتمرات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والذهاب الي اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم إيمانًا بدورهم وواجبهم الوطني تجاه وطنهم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

جانب من اللقاء

حيث شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مؤتمر مديرية التربية والتعليم للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجبا وطنيا والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين بالدقهلية، والأستاذة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدد كبير من المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، وممثلي مديرية الأوقاف بالدقهلية.

جانب من اللقاء

وقال المحافظ: أدعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

كما قال مختار: أدعو جموع المعلمين بالدقهلية بتوعية الطلاب داخل المدارس بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية في المستقبل وغرس روح الانتماء لديهم وحب الوطن ليكون لدينا جيل واع ومثقف بحقوقه وواجباته تجاه وطنه لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد شبابها ووعيهم.

 

 

 وأشار مختار إلى أننا نسعى جميعًا لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كما عهدناها في كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائمًا تضرب أروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدى أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

حرب المصالح تشعل انتخابات اللجنة الأولمبية.. شبح «الخيانة» يهدد بقاء هشام حطب.. ياسر إدريس يقود المعارضة.. والعريان يخطط للوصول إلى الكرسي

ماهر شنودة القيادي في حزب مستقبل وطن يشيد بمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإستحقاقات الدستورية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز ومدينة لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يوجه بتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

غلق باب التقديم على انتخابات مجلس أمناء أسيوط الجديدة

انتخابات الرئاسة 2024، انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 10 دول

الأكثر قراءة

ضبط محل لبيع أجهزة فك الشفرات والقرصنة على القنوات الفضائية فى الجيزة

محافظ القاهرة: المرأة شريك فى رسم خارطة الطريق السياسية

المصرية للاتصالات: عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

الدوري المصري، أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإسماعيلي

قانون التصالح فى مخالفات البناء، شروط التصالح حسب القانون

ظافر العابدين متعدد العلاقات في فيلم أنف وثلاث عيون

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على فلسطين لـ16060 شهيدا

نتنياهو يحبط عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس: لا إمكانية لاستعادتهم الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

نيلسون مانديلا.. دعم القضية الفلسطينية وقضي 27 عاما في السجن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

المزيد
الجريدة الرسمية