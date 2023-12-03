ماهر شنودة القيادي في حزب مستقبل وطن يشيد بمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج (فيديو)

أكد عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن المتواجد بدولة الكويت ماهر شنودة أن مشاركة الجالية المصرية فى الانتخابات الرئاسية وإدارتها قد شهدت إقبالا غير مسبوق.



وقال شنودة إن القائمين على العملية الانتخابية قد نجحوا فى تنظيمها على الوجه الأمثل فى ظل الحرص من أفراد الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم.

إقبال ملحوظ على الانتخابات

وأكد شنودة أن هذا الإقبال والتوجه للتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي هو انعكاس طبيعي لشعب يقدر الجهد المبذول من قبله لوضع مصر فى مكانتها وقدرها الطبيعي الدولي على مستوى المنطقة وعلى الصعيد الدولي، وفى ظل أجواء مشحونة بالمخاطر ولاستكمال مرحلة الإصلاح الاقتصادى والتعمير القائمة.

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وقال: ورغم الصعوبات الجمة التي تواجهها مصر والمشهد السياسي المعقد إلا أن الموقف المصري فى ظل قيادته أجبر الجميع على تقدير السياسة المصرية.



ولعل الموقف المصري فى العدوان الغاشم على غزة قد مثل حجر الزاوية في إبراز الدور المحورى للسياسة المصرية.



أما موقف حزب مستقبل وطن فهو معلن للكافة بالوقوف خلف القيادة الرشيدة للبلاد وخلف الدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نألو جهدا لرفعة مصر وسمو مكانتها.