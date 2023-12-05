حرب المصالح تشعل انتخابات اللجنة الأولمبية.. شبح «الخيانة» يهدد بقاء هشام حطب.. ياسر إدريس يقود المعارضة.. والعريان يخطط للوصول إلى الكرسي

اشتعل الصراع داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بسبب الانتخابات المقرر إقامتها عقب مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، وبعد الانتهاء من انتخابات الاتحادات الرياضية لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن هشام حطب استقر بشكل نهائي على خوض الانتخابات المقبلة، ليحسم الجدل المثار حول هذا الأمر، ويشعل فتيل الصراعات حول قائمته وحول منافسيه أيضا.

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ويبدو أن انتخابات اللجنة الأولمبية لن تمر بهدوء هذه المرة كما كان معتادا في السنوات الماضية، وذلك بعد أن ظهرت جبهة جديدة ترغب في خوض الصراع أمام حطب ورفاقه، ويبدو أيضا أن الجبهة ستضم العديد من مراكز القوة.

ويقود ياسر إدريس والذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة، جبهة المعارضة في الانتخابات المقبلة، ويعكف حاليا على تشكيل قائمة تضم شخصيات قوية للوقوف في وجه حطب خلال الانتخابات المنتظرة، واستفاد ياسر إدريس من تجربة أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي الذى انسحب من انتخابات اللجنة الأولمبية الأخيرة، بسبب عدم وجود قائمة قوية تدعم وجوده، وبدأ في تشكيل قائمة قوية يعلم جيدا أنها ستكون ذخيرته في الحرب ضد هشام حطب، ويفرض ياسر إدريس حالة من السرية على الشخصيات التي يتفاوض معها من أجل الانضمام لقائمته، ولكن مصدر كشف أن ياسر إدريس بدأ مفاوضاته مع عدد من رؤساء الاتحادات القوية، الذين يشغلون مناصب قارية تدعمهم فى اتخاذ خطوة الترشح لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية.

وعلى الجانب الآخر، بدأ المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية، تحركاته أيضا من أجل خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئاسة، خاصة فى ظل وجود أزمات كبيرة بينه وبين هشام حطب حاليا.

على الجانب الآخر، يأمل هشام حطب فى أن يخوض المعركة ضد كل من شريف العريان وياسر إدريس فى مقعد الرئاسة، وكشف لعدد من المقربين أن ترشح العريان وإدريس أمامه على مقعد الرئاسة سيصب فى صالحه، وستكون فرصته قوية فى الفوز، نتيجة ما يعرف بـ”تفتيت الأصوات” فى جبهة المعارضة.

ويخشى “حطب” سيناريو وحيد حال حدوثه سيهدد وجوده بشكل كبير، وهو حدوث اتفاق ما بين ياسر إدريس وشريف العريان، بحيث ينضم كلاهما لقائمة واحدة، وهو ما يقوى هذه القائمة بشكل كبير، خصوصا فى ظل وجود عدد من رؤساء الاتحادات القوية الذين يرغبون فى خوض التجربة بعيدا عن قائمة حطب، وأبرزهم عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التحركات والمفاوضات من أجل حشد قائمة قوية تقف أمام حطب ورفاقه فى الانتخابات المقبلة للجنة الأولمبية، والتى من المتوقع أن تشهد منافسة قوية وقد تشهد الظهور الأخير لعدد من الشخصيات التى تقبع حاليا على مقاعد اللجنة دون دور واضح أو مهام محددة.