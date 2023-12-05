العربية للتصنيع تستعرض الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية بمعرض ايديكس 2023 (صور)

شهد جناح جمهورية مصر العربية داخل معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " أيديكس 2023" اقبالا كبيرا من زوار المعرض الذين حرصوا على معرفة اهم المنتجات العسكرية المصرية التى تم عرضها تحت " شعار صنع فى مصر".

وخلال جولة فيتو داخل الجناج المصرى تم رصد عدد من المنتجات المصرية داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع واغلبها صناعة عسكرية مصرية 100%.

وتميز معرض الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2023، بالعديد من الصناعات الجديدة مصرية الصنع من المركبات والمدرعات وراجمات الصواريخ، وهو ما يمثل قفزة هائلة في مجال التصنيع العسكري المصري.

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منصة الصواريخ الكونكورس الثنائية

منصة الصواريخ الكونكورس الثنائية على العربة تويتا لاندكروزر، هي تصميم وتصنيع مصري 100%، وقد كان للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الفضل لإخراج هذا المنتج للنور، والذي ليس له مثيل في العالم، حيث تتميز منصة الصواريخ بأنه يمكن أن تحمل حتى 8 صواريخ على متنها ويمكن إطلاق صاروخين قبل إعاة التحميل كما أن لديها قدرة عالية على المناورة.

كما تتميز بسهولة تركيب المعدات الأرضية، ويتم التحكم بها بالكامل من داخل العربة وتتميز في الدقة في إصابة الأهداف ويمكنها أن تتعامل مع أهداف تصل إلى 4 كم ليلا ونهارا، وجاهزة للاشتباك بواسطة صاروخين محمولين على منصة الصواريخ ولديها القدرة على تسجيل الرمايات ويتم استخدامها من قبل القوات الخاصة.

المركبة المدرعة فهد إسعاف

المركبة المدرعة فهد إسعاف FAHD 300-MD، تتميز بأنها محمية ضد الطلقات الخارقة للدروع من المستوى السابع طبقا للمواصفات الأوروبية، كما تم تزويدها بدرع سفلي ضد العبوات الناسفة والموجات الإنفجارية، ويبلغ وزنها 17 طن، منها حمولة مفيدة حتى 3 طن، وأقصى سرعة لها 100كم وأقصى مدها لها 700 كيلومتر، كما تتميز أرضية غرفة الطاقم بأنها مغطاة بمادة مانعة للكهرباء الاستاتيكية والغرفة بالكامل مزودة بعازل ضد الصوت والحرارة.

منظومة آلية إدارة النيران للقاذف الصاروخي BM-21

نجحت جهود القوات المسلحة بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع في تحويل منظومة آلية إدارة النيران للقاذف الصاروخي BM-21 ليكون آليًا بالكامل، حيث يتم استخدام صواريخ المدفعية عيار 122مم بفعالية كبيرة للقصف المساحي الغير موجه على مسافات 45ك وتستخدم طابة طرقية ويتم الإطلاق من قواذف متنوعة إما فردية أو رباعية أو القاذف التقلدي BM-21 وتتميز الرأس الحربية بتأثير تدميري عالى ضد الأهداف المنتشرة والمخندقة التي تشمل "تجمعات الأفراد - تجمعات عربات نقل الجنود والمهمات - تجمعات الشئون الإدارية والمنشآت - مواقع المدفعية والدفاع الجوي ومحطات الردار"

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