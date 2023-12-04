إيديكس 2023 خط دفاع العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار.. تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار".. وتصميم المركبة "تمساح 6" أحدث الصناعات الحربية

افتتح الرئيس السيسي صباح اليوم فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي يتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية.

عرض فيلم تسجيلي بعنوان (الإرادة والتحدي)

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي بعنوان (الإرادة والتحدي) من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذي تحدث عن مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدى السنين، موضحا أن القوات البحرية ما كانت أن تصل إلى ما وصلت إليه من تنوع في القدرات وثراء في التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، وكان للتصنيع الحربي المحلي والمشترك دور كبير في تعزيز القدرة التسليحية للقوات البحرية.

وأشار الفيلم إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية، وهي إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد علي باشا، حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.

وأشار إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، وذلك بالاشتراك مع الجانب الفرنسي.. موضحا أن ترسانة الإسكندرية قامت أيضا عبر التصنيع المشترك مع ألمانيا بإنتاج الفرقاطات الشبحية "ميكو A200".



وأضاف أن ترسانة الإسكندرية أتمت تصنيع وتجميع أول فرقاطة بحرية "ميكو A200"، وذلك بأيد وعقول مصرية 100%، موضحا أن طول الفرقاطة يبلغ 121 مترا، وعرضها 16.34 مترا، وقدرتها على الإبحار تقدر 7200 ميل بحري وتصل سرعتها القصوى إلى 27.5 عقدة، ولديها منظومات تسليح حديثة تمكنها لتنفيذ كافة المهام القتالية وقت السلم والحرب ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح.

وأوضح الفيلم التسجيلي أن مصر استعادت مكانتها بين كبرى الدول المصنعة للسفن الحربية، وأصبح حكم التدشين والإبحار للفرقاطات المصرية واقعا ليؤكد ذلك أن مصر قادمة بكل قوة تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل لتحفظ مكانتها في مجال التصنيع الحربي بجودة عالمية بأيد وعقول مصرية.

تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"

عقب ذلك شهد الرئيس السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"، التي تم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

وألقى قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، كلمة، أكد فيها أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية المصرية، تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز "جو ويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي، عقب ذلك تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية، درع الفرقاطة المصرية "الجبار".



ثم ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة، أكد فيها أن مصر كانت ولا زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات؛ لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.



عقب ذلك تفقد الرئيس السيسي، أجنحة المعرض الدولي، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من مدير المركبات في جناح مجمع الصناعات الهندسية اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، الذي بين أن الجناح يتكون من 12 مركبة مدرعة، وتم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، كما تم مراعاة التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.



وأشار اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق إلى أن جميع المركبات مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، علاوة على أجهزة رؤية ليلية، لافتا إلى أنه تم إنتاج هذه المركبات بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.



وأشار إلى أنه تم تصميم المركبة "تمساح 3" بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسية "هامر 4*4"، علاوة على تصميم المركبة "تمساح 4" بالتعاون مع شركة "مرسيدس" الألمانية على شاسية "مرسيدس 4*4"، فيما تم تصنيع المركبة "شيربا"، وهي مصرية الصنع، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسية "رينو 4*4".



وتطرق إلى أن أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية المركبة "تمساح 6"، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة أمريكية.

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وزير الدفاع يطالب بتوحيد الجهود من اجل السلام

وقال الوزير -في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023،اليوم الإثنين ْ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

إيديكس 2023

وشدد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، على حرص مصر -من خلال هذا المعرض في نسخته الثالثة، والذي يعد بمثابة منصة عالمية- على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأكد وزير الدفاع أن المعرض يسهم في عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي المشترك، وتعميق أطر الشراكة والتعاون في كافة المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة".

الأمن والاستقرار

وتابع الفريق أول محمد زكي " يتم الوضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض الأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الشقيقة والصديقة لدعم قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه لا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار".

وتوجه وزير الدفاع بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، قائلًا "حضوركم فخر واعتزاز ورسالة مهمة يجب أن نتوقف أمامها طويلا بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لنتفهم معانيها".

مفاتيح القوة

وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، فعلى الدوام سعت لامتلاك أحدث منظومات التسليح للحفاظ على أمن الوطن وسلامته في عالم يموج بالصراعات، واضعة نصب أعينها أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام قائلا " نحن نهدف إلى بناء مستقبل أكبر نجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدها إصرارًا على المضي قدما في الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتعاون مع المجتمع الدولي".

القوات المسلحة ستظل حارسة للوطن

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة ستظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامها من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا.

وأضاف أن "القوات المسلحة حرصت على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع نظرائها بكافة الدول الشقيقة والصديقة من أجل إرساء السلام وإعلاء قيم وقواعد القانون الدولي والإنساني في يقين راسخ بأن التعاون المشترك هو الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام".

القضية الفلسطينية

وأشار وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن "الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية.. وتأكيدا لتوجيهات سيادتكم دائمًا بأنه لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء وهذا واقع نشهده جميعًا".

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الأمة المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام، مضيفًا: "قوة رشيدة تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل".

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