الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تصوير جوي لأعمال تنفيذ محور الفشن بمحافظة بني سويف (فيديو)

محور الفشن،فيتو
محور الفشن،فيتو

يعتبرمحور الفشن شريانًا للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق داخل محافظة بني سويف وخارجها بما يخدم حركة الإستثمار، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل بين.

 وزارة النقل  نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصويرا جويا لأعمال تنفيذ محور الفشن،الذي يعد أحد 5 محاور يجري تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

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يعمل محور الفشن على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلي منصور شمالًا ومحور بنى مزار في المنيا جنوبًا، بجانب أنه يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال  إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

إنشاء 23 كوبري لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف بمحور الفشن 

يبلغ طول المحور 27 كيلومترا، وعرضه 22 مترا تقريبًا، 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر في كل اتجاه، ويشمل 23 كوبري لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف. 

يضم محور الفشن كوبري الصحراوي الشرقي من النيل بطول 95 مترًا وجانبا من كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترًا وكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترا، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل 50%.

يشتمل المحورعلى23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر "القاهرة أسوان" الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على  الصحراوي الغربي.

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8 صور ترصد أعمال تنفيذ محور الفشن بمحافظة بني سويف

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مسار جديد، حصاد قطاع النقل بعهد الرئيس السيسي في 10 دقائق (فيديو)

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8 صور ترصد أعمال تنفيذ محور الفشن بمحافظة بني سويف

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