بتكلفة 1.4 مليار جنيه، 5 صور ترصد أعمال تنفيذ محور دراو على النيل بأسوان (صور)
نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لمشروع محور دراو الحر الذي يربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة - أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعي الغربي (القاهــرة - أسوان ) جنوب مدنية دراو بأسوان.
ويبلغ طول محور دراو الحر 18 كيلو متر وعرضه 21 مترا ويحتوي على عدد اتنين حارة مرورية لكل اتجاه بعرض 7.50 متر وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع 1.4 مليار جنيه وتتولى شركة المقاولون العرب أعمال إنشاء المحور .
ويضم مشروع محور دراو 4 كباري رئيسية هي (كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي - كوبري أعلى الطريق الزراعي الغربي - كوبري أعلى نهر النيل - كوبري الطريق الزراعي الشرقي) .
ويساهم محور دروا في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي.
يسهم محور دروا في خدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة ال 1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو.
ويحتوي المحور على 3 كباري فرعية ونفقين لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجاري المائية بالمناطق التي يمر بها المحور.
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