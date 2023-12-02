تفاصيل خطة إنهاء زحام مترو الخط الأول فى 2024.. تطوير منظومة إشارات خط المرج - حلوان يقضى على التكدس.. تشغيل قطارات اضافية كل ٢٫٥ دقيقة

متى يختفى الزحام فى مترو الخط الأول؟ ظل هذا التساؤل على ألسنة ركاب المترو طوال السنوات الماضية، حتى بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل وضع خطة لتطوير منظومة الإشارات مما يعمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمترو الخط الأول.

وتخطط شركة المترو لتشغيل الخط الأول بطاقة كاملة، بعد تطوير الإشارات فى الربع الأخير من 2024 ليصبح الخط جاهزا لاستقبال أكثر من 2 مليون راكب يوميا، بخلاف باقى خطوط المترو، ويعد الخط الأول للمترو هو الخط الرئيس الذى يربط المناطق الأكثر كثافة بالسكان.

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ووفقا لمصادر مطلعة بوزارة النقل تحدثت لـ فيتو يتوقع أن يختفى الزحام بمحطات مترو الخط الأول فى القاهرة، بما فى ذلك محطات عزبة النخل والمرج، فى الربع الأخير من عام 2024، وذلك بعد الانتهاء من تطوير منظومة إشارات الخط الأول، والتى ستسمح بتشغيل قطارات إضافية كل 2.5 دقيقة.

ويأتى هذا التطوير بعد سنوات طويلة من العمل على مخطط شامل لتقليل الزحام فى مترو الخط الأول، والذى يعانى من ارتفاع عدد الركاب بشكل كبير، وتبلغ تكلفة تطوير منظومة الإشارات 400 مليون دولار، كما حصل الخط الأول على منحة من بنك الإعمار الأوروبى بقيمة 3 ملايين و356 ألف يورو، وبالإضافة إلى تطوير منظومة الإشارات، تخطط شركة مترو الأنفاق أيضًا لتطوير القطارات الحالية وشراء قطارات جديدة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للخط الأول إلى أكثر من 2 مليون راكب يوميًا.

ومع مرور الوقت وضعت النقل الروشتة النهائية والتى تمكنها من إضافة قطارات جديدة للخط الأول للمترو، وذلك من خلال الاتفاق مع شركات عالمية لتطوير منظومة الإشارات والعمل على تدشين منظومة تستوعب تشغيل قطار كل 5 دقائق أو كل 2.5 دقيقة، وذلك على أعلى جودة وأعلى نظم مراقبة وتشغيل مع الربط الكامل بغرفة التحكم المركزى للمترو، وهو ما يساعد المترو على استغلال الطاقة الكاملة للقطارات العاملة على الخط، ويساعد شركة المترو فى بدء مخطط الشركة للتطوير والذى تأمل أن يتم قبل نهاية العام الجديد.

وفى حالة الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات ستتمكن إدارة مترو الأنفاق من تشغيل عدد إضافى من الرحلات الأمر الذى ينعكس على الزحام بالمترو وخاصة بالخط الأول ويساعد فى القضاء على ظاهرة الانتظار على الأرصفة وهو ما يساعد على تقديم خدمات مميزة

وتتنافس على عمليات تطوير الخط الأول عدد من الشركات العالمية فى مقدمتها الشركات الفرنسية العاملة بالأنفاق، وهما الستوم وفينسى، بالإضافة لبعض الشركات الآسيوية، وتعمل الشركات العالمية على تقديم عرض متوازن لخدمة مترو الخط الأول على أن يتوافق مع مخطط مد المترو إلى شبين القناطر، ووفقا للمصادر من المتوقع أن يتم تطوير الخط بالتزامن مع العمل فى عمليات مد المترو إلى شبين القناطر وبالتوازى مع هذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن

وحصل الخط الأول على منحة من بنك الإعمار الأوروبى لهذا الغرض وصلت إلى 3 ملايين و356 ألف يورو، ورصدت شركة المترو أيضا 400 مليون دولار لتطوير منظومة إشارات الخط الأول على أن يتم العمل بالتوازى بين عمليات تطوير الإشارات ومد المترو إلى شبين القناطر وتطوير القطارات الحالية بالإضافة إلى شراء قطارات جديدة للمترو، وذلك فى أضخم مشروع تطوير لمترو الخط الأول منذ إنشاء المشروع منذ ما يقارب القرن من الزمن.