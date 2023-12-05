الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

نجم بارز من برشلونة معروض على ريال مدريد

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

برشلونة، كشت تقارير صحفية أن  خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، عرض خدمات أحد النجوم البارزين في صفوف نادي برشلونة على إدارة ريال مدريد.


ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عرض مينديز خدمات البرتغالي جواو كانسيلو على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ويلعب كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون أحقية الشراء من مانشستر سيتي. 

وأكدت التقارير أن مينديز يعلم برشلونة غير قادر على دفع 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه مانشستر سيتي للسماح برحيل كانسيلو نهائيا.

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وأشارت إلى أن وكيل كانسيلو يعلم أن ريال مدريد يبحث عن ظهير أيمن جديد، في ظل الإصابات الكثيرة لداني كارفاخال خلال الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي لا يمانع انتقال كانسيلو إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة، طالما أنه سيحصل على الأموال المطلوبة، لكن، إدارة ريال مدريد لا ترى التوقيع مع كانسيلو كأولوية بسبب سلوكه المثير للجدل في مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، واحتمالية تأثيره على استقرار غرفة الملابس في الميرنجي.

يذكر أن كانسيلو سبق أن مثل ناديين بينهما قدر كبير من العداء التاريخي والتنافسية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس في الكالتشيو، بفضل تحركات خورخي مينديز.

 

وعلي صعيد آخر غاب البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، عن تدريبات فريقه، أمس الإثنين، بحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية.

فيليكس يغيب عن تدريبات برشلونة

وأوضحت الإذاعة أن جواو فيليكس لم يتدرب اليوم مع باقي زملائه حيث تعرض لنزلة برد شديدة.

وأضافت: "جواو فيليكس لعب مباراة أتلتيكو مدريد، وهو يعاني من هذه النزلة".

كان جواو فيليكس، تألق خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا "مونتجويك".

وسجل المهاجم البرتغالي الشاب هدف المباراة الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة (28).

وأنهى فيليكس، سلسلة صيامه عن التسجيل في مباريات الليجا، والتي استمرت لـ9 مباريات متتالية.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.
وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.
 

تشكيل برشلونة


حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد


حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

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