الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافع الفريق

برشلونة يكشف طبيعة
برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافع الفريق، فيتو

الدوري الاسباني، أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، عن تعرض أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع لإصابة عضلية.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، على حسابه بشبكة "إكس": "أظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها على إنييجو مارتينيز أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن".

وأضاف: "مدة غياب إنييجو مارتينيز عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

 

ووفقا لصحيفة "سبورت" سيغيب إنييجو مارتينيز عن كل مباريات برشلونة المتبقية في عام 2023.

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وسيلتقي برشلونة هذا العام مع، كل من: جيرونا - رويال أنتويرب - فالنسيا - ألميريا. 

 

وعلي صعيد آخر  كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.


وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

 

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.
 

 

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد وجيرونا بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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