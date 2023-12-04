زيدان: أُفضل كأس العالم على دوري الأبطال.. هكذا دخلت عالم التدريب.. وهذا موقفي من العودة إلى ريال مدريد

تحدث الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق لاعبا ومدربا عن العديد من الملفات والكواليس.

وأجرى زيدان مقابلة مطولة مع توني باركر لاعب كرة السلة السابق ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحاته.

ونستعرض معكم في فيتو تصريحات زيدان خلال تلك المقابلة كالتالي:

الفوز بالألقاب الكبرى أمر رائع ولكن إذا تم وضعي للاختيار بين كأس العالم ودوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأحتفظ بكأس العالم التي فازت بها مع فرنسا بعد الفوز على البرازيل 3-0 في عام 1998، لقد كان شعورًا لا مثيل له، أجمل شعور.

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الدخول في عالم التدريب

دائما ما أتبع شغفي وبعد الاعتزال قررت الاتجاه للتدريب، أحب التواجد في المكتب والتحدث مع اللاعبين.

الرياضة دائما ما تجنت الاكتئاب، بالطبع البعض يشعر بالممل بسبب التجمعات والفنادق وعدم العودة للمنزل ولكن هذه هي الحياة.

الشعور مختلف تماما عن ما تكون لاعب وكمدرب أنهما شيئان مختلفان تمامًا، لأنك كلاعب، تنظر إلى نفسك، حتى لو لعبنا للفريق، فأنت تعلم ذلك، يجب أن يقال هذا ما فعلته طوال حياتك المهنية، لقد لعبت مع زملائك في الفريق.

وبالنسبة لي أيضًا، أنا أحب ذلك، لكن الأمر ليس هو نفسه، لأنه كمدرب عليك أن تعتني بمجموعة مكونة من 27 لاعبًا.

العودة إلى ريال مدريد

تدريب فريق بحجم ريال مدريد ليس أمرا سهلا وكلما كان النادي أكبر، كلما زاد الغرور في غرفة خلع الملابس، وعليك التعامل مع الأمر.

لقد أحببت أيضا القيام بذلك لأنه لديك ماضٍ، واللاعبون يحترمون ذلك، وإذا كان بإمكانك الحصول على الكيمياء معهم وإذا أحبوا ما تريد القيام به، بسبب رسالتك، كلما كان ذلك أفضل.

لطالما أحببت اللعبة، كنت دائمًا أحب اللعب، لقد دربتهم دائمًا بالكرة، ولم يركضوا حول الملعب، من المهم الركض، ولكن بالكرة، إنهم يحبون ذلك، ما فعلته كمدرب هو ما أحببت القيام به عندما كنت لاعبًا، أحتاج إلى كرة ونتشارك أنا وأنت في شيء ما، لكي نستمتع.

كونك مدربًا هي وظيفة أخرى، عليك أن تصل بسرعة، إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الوقت؟ نعم، تمامًا، نحن نتفق على ذلك، كلاعب، أنت تتدرب وتتدرب، تغادر المنزل.

كمدرب عليك أن تقول إن هناك جلسة، عليك أن تقلق بشأن الجميع إذا لم يكن الشخص سعيدًا، فربما يتعين عليك دعوته لتناول الطعام، عليك أن تتعامل مع كل ذلك، هناك جلسة مع المجموعة، ولكن هناك أيضًا جلسات فردية.

أتذكر أنني عندما بدأت، وصلت في الساعة 8 صباحًا وغادرت في الساعة 11 ليلًا، لقد فعلت ذلك لمدة ثلاثة أسابيع.

لقد بدأت التدريب مع كاستيا، مع اللاعبين الشباب، ومع اللاعبين الشباب أنت زيدان، ينظرون إليك بهذه الطريقة، لذلك عندما تتحدث، لا أحد يقول أي شيء، يقولون نعم، لقد تبادلنا وجهات النظر وكان الأمر صعبًا لأنني بحاجة إلى تبادلها.

ربما كانوا معجبين، وعندما توليت زمام الفريق الأول، كانت هناك محادثة حقيقية.