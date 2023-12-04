الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

وسائل إعلام إسبانية تكشف سبب غياب فيليكس عن تدريبات برشلونة

فيليكس،فيتو
فيليكس،فيتو

غاب البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، عن تدريبات فريقه، اليوم الإثنين، بحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية.

فيليكس يغيب عن تدريبات برشلونة

وأوضحت الإذاعة أن جواو فيليكس لم يتدرب اليوم مع باقي زملائه حيث تعرض لنزلة برد شديدة.

وأضافت: "جواو فيليكس لعب مباراة أتلتيكو مدريد بالأمس، وهو يعاني من هذه النزلة".

كان جواو فيليكس، تألق خلال المواجهة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا "مونتجويك".

وسجل المهاجم البرتغالي الشاب هدف المباراة الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة (28).

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وأنهى فيليكس، سلسلة صيامه عن التسجيل في مباريات الليجا، والتي استمرت لـ9 مباريات متتالية.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.
وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.
 

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

 

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