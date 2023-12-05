الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

المستشار الثقافى لسفارة مملكة البحرين يزور جامعة المنصورة (صور)

جانب من اللقاء بالدقهلية،
جانب من اللقاء بالدقهلية، فيتو

استقبلت جامعة المنصورة المستشار الثقافى لسفارة مملكة  البحرين وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتواصل الفعال والدائم مع كافة السفارات والملحقيات الثقافية، وحرص الجامعة علي زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة، 

حيث استقبل  الدكتور شريف يوسف خاطر – رئيس جامعة المنصورة  خلود راشد مطر - المستشار الثقافى لمملكة البحرين  بالقاهرة، وذلك بحضور  الدكتور  طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان،  الدكتور أشرف شومة - عميد كلية الطب،   الدكتور وليد الشناوى - عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد أنور العدل - المشرف  العام على إدارة الوافدين، سحر محمد العراقي - مدير ادارة الوافدين 
وأكد الدكتور  شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى بداية اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين  وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب الوافدين البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.
وعبَّرت  خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة.

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 كما  أعربت عن اعتزازها  بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم 

 

وقدمت  شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة وادارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب البحرينيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء خدمات السكن والرعاية الصحية وسرعة انهاء اجراءاتهم وحل جميع المعوقات التى تواجههم بكليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وكذلك حرص ادارة الوافدين علي مشاركة الجالية البحرينية فى جميع الأنشطة التى تقام داخل الجامعة.


وعلى هامش الزيارة قامت المستشار الثقافى البحرينى بزيارة لكلية الطب حيث استقبلتها الدكتورة بسمة  شومان - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور  احمد نجم - مدير برنامج مانشستر الطبي، حيث تم عقد اجتماع مع عدد كبير من الطلاب البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتناول الاجتماع  بحث ومناقشة كافة أمور الطلاب والرد علي جميع استفساراتهم.

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