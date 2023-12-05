جامعة جنوب الوادي ترشح إبراهيم مصطفي لجائزة النيل في العلوم الطبية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفي إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس لجائزة النيل في العلوم الطبية لعام 2023م، وعلى ترشيح الدكتور محمد الخزامي عزيز استاذ نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الفيوم لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024م.

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كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين شركة جيمناى انتربرايز إفريقيا وجامعة جنوب الوادي، وعلى بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة متخصصة للثقافة والابداع متمثلة في هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وجامعة جنوب الوادي.

ووافق المجلس على عقد المؤتمر الثاني لمركز تعليم وأبحاث اللغات بتربية الغردقة بعنوان "تعليم وتعلم اللغات: التحديات والطموحات" وذلك خلال الفترة من 2- 3 مارس 2024، وعلى عقد مؤتمر كلية العلوم "المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة" وذلك في الفترة من 29 - 31 يناير 2024، وعلى عقد كلية الطب البيطري مؤتمر شباب الباحثين تحت عنوان: الطب البيطري وتأثيراته " التحديات والمخاطر" على التنمية المستدامة وذلك في الفترة من 25 - 29 فبراير 2024، وعلى عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار بعنوان " التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن " نهاية شهر فبراير 2024،وكذلك على عقد المؤتمر السنوي لقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي "وذلك في بداية شهر ديسمبر 2023 م، وعلى عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان في الفترة من 5 - 6 فبراير 2024 م بمقر الجامعة بقنا.

وكذلك وافق المجلس على اعتماد لائحة وتوصيف برنامج الدبلوم المهني في جودة الخدمات الصحية بكلية الطب، وعلى استقبال طلاب كلية الطب والجراحة ( المستوي الرابع ) بجامعة المشرق بالسودان للتدريب بكلية الطب بالجامعة طبقًا لموافقة مجلس إدارة مركز التعليم الطبي المستمر وذلك بأقسام (العظام - الرمد - الأشعة - الطب الشرعي)، وعلى فتح برنامج بكالوريوس مطور المحتوي الرقمي بجامعة جنوب الوادي الأهلية واعتماد لائحته المقدمة من قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية

ووافق المجلس على تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد محمد في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة إيمان محمد ممدوح في وظيفة أستاذ بكلية الزراعة، وعلى تعيين الدكتورة نورا تاج الدين جعفر صادق في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا، وعلى تعيين الدكتور صديق محمود حسن إبراهيم في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وعلى تعيين الدكتورة سميرة أحمد السيد محمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، وعلى تعيين الدكتور أبو بكر عبدالسلام مصطفى سعد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآثار.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة جيهان حسن محمد في وظيفة مدرس بكلية العلوم، وعلى تعيين الدكتورة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور مصطفى محمود محمد في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة، وعلى تعيين الدكتورة بسمة تيتو عبدالحميد محمد في وظيفة مدرس بكلية الطب، ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (16) طالب وطالبة و درجة الماجستير لعدد (16)طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح طلاب كلية الآداب الناجحين في دور أكتوبر 2023 دبلوم الدراسات العليا ( علم النفس التطبيقي - العلاقات العامة والإعلان ) وعددهم ( 3 ) طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح الطلاب الناجحين في دور أكتوبر( الفصل الصيفي ) 2023 دبلوم الدراسات العليا بكلية التجارة أقسام ( المحاسبة والمراجعة - ادارة الموارد البشرية - ادارة المستشفيات ) وعددهم ( 179) طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح طالبة واحدة بكلية العلوم درجة البكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء وعلم الحيوان دور أكتوبر 2023 بتقدير ( جيد ) بعد أدائها التدريب الصيفي المقرر عليها.