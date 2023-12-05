رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمى الثانى لكلية التمريض

شهد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات اليوم العلمى الثانى لكلية التمريض بالجامعة، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا والدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليتى تمريض قنا وسوهاج واسماء رمضان نقيب التمريض بقنا

قدم رئيس الجامعة في كلمته، التحية للدكتور حسانى النعماني رئيس جامعة سوهاج، مشيرا الى سعادته بتنظيم هذه الفعالية لأهمية الجانب البحثى ولان التعلم من الاخر واكتساب مهارات ومعارف والتعرف على باحثين وتبادل خبرات وتكوين شراكات بحثية لن يتأتى الا بالفعاليات العلمية وهى رافد هام من روافد التعليم .

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التعاون بين جامعتى جنوب الوادى وسوهاج

وأضاف رئيس الجامعة ان التعاون المشترك بين جامعتى جنوب الوادى وسوهاج في هذا اليوم العلمى يشير الى أهمية التكامل بين الكليات في اقليم جنوب الصعيد ومنها كليات التمريض حتى تكون هناك خطة موحدة واليات واستراتيجيات نتفق عليها جميعا، بالإضافة إلى لوائح دراسية موحدة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع من ناحية الكم والجودة المطلوبة وهو نفس المقترح الذى تسعى جامعة جنوب الوادى لتنفيذه تحت مسمى بولونيا جنوب الصعيد لتوحيد اللوائح الدراسية لكليات جنوب الصعيد في جامعات جنوب الوادي وسوهاج والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر ونهدف من خلال المقترح إلى التيسير على الطلاب عند التحويل من جامعة لأخرى حتى لا يتحمل الطالب مواد إضافية فى حالة وجود اختلاف بين لوائح الكليات المناظرة، فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا.

ورحب الدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا بضيوف اليوم العلمى للكلية، وقدم شكره لرئيس الجامعة على دعمه لكلية التمريض.

الصحة البيئية والغلاف الأخضر

واكد ان التعاون مؤسس رئيسى للإنجازات العلمية، مؤكدا ان هناك تعاونا مستمرا بين الجامعتين في الفترة المقبلة متمنيا مؤتمرا مثمرا ومفيدا، مشيرا الى ان جلسات اليوم العلمى تتضمن موضوعات الصحة البيئية والغلاف الاخضر وتنمية الموارد البشرية المستدامة والرعاية الشاملة لكبار السن والنظام الغذائى الاخضر والصحة العمرية ومستشفيات خضراء ونظيفة بالإضافة الى العديد من الموضوعات التى تخص قضايا التمريض

واكدت الدكتورة غنى عبد الناصر عميدة كلية التمريض بجامعة سوهاج سعادتها على التكامل بين كليتى التمريض بجنوب الوادى وسوهاج ووجهت الشكر الى القائمين على هذا المؤتمر مشيدة بمحاور اليوم العلمى الثانى التى تتناول البيئة الخضراء والاستدامه والرعاية الشامله والرعايه الاوليه والسلامه المهنية وهى محاور تتماشى مع التنمية المستدامة والمستشفيات الخضراء والادارة الخضراء.

تبادل الخبرات

واكدت الدكتورة ايمان الشاذلى وكيل كلية التمريض بجنوب الوادى أهمية تنظيم مثل هذا اليوم العلمى لبحث الجديد فى مجال التمريض، وتاكيدا على دور الجامعات فى تبادل الخبرات، مشيدة بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة سوهاج ومشاركتهم الفعاله فى اليوم العلمى الثاني لتأكيد الترابط والتعاون بين جامعات الصعيد.

كما تحدثت خلال اليوم العلمى الثاني كل من الدكتورة نادية صالح وكيل كلية التمريض بسوهاج والدكتورة حياة ابو العزايم وكيل كلية التمريض السابق بجنوب الوادى.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية قام عميد كلية التمريض بقنا باهداء درع اليوم العلمى الثاني لرئيس الجامعة باسم كلية التمريض.