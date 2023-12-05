المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري المصري

الدوري المصري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري المصري.

موعد مباراة المقاولون ضد الداخلية

ويستضيف المقاولون نظيره الداخلية غدا الأربعاء في تمام السابعة مساءا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الثامنة للدوري.

ويبحث المقاولون عن انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما حقق ذئاب الجبل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة 4 مباريات خلال الموسم الجاري.

Advertisements

وتعادل المقاولون بهدف مع فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز فيما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة بالجولة ذاتها.

وتستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهم بلدية المحلة ضد طلائع الجيش، والاسماعيلي ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي .

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز .



حكام بلدية المحلة ضد طلائع الجيش



محمود وفا عاشور حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد بكر مساعد أول واحمد زيدان مساعد ثاني ومحمود ناصف حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.



حكام سيراميكا ضد انبي



مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد نوفل مساعد أول وطارق مصطفي مساعد ثاني وجلال احمد حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.



حكام الإسماعيلي ضد البنك الأهلي



ابراهيم محمد حكما للساحة ويعاونه كلا من صالح محمد عفيفي مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني واحمد حمدي حكما رابعا وحسني سلطان حكم فيديو واحمد جمال حكم فيديو مساعد.

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية



سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.



ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.



وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.



ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.