الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري المصري

المقاولون، فيتو
المقاولون، فيتو

الدوري المصري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري المصري.

موعد مباراة المقاولون ضد الداخلية

ويستضيف المقاولون نظيره الداخلية غدا الأربعاء في تمام السابعة مساءا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الثامنة للدوري.

ويبحث المقاولون عن انتصاره الأول  في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما حقق ذئاب الجبل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة 4 مباريات خلال الموسم الجاري.

Advertisements

وتعادل المقاولون بهدف مع فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز  فيما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة بالجولة ذاتها.

 

وتستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهم بلدية المحلة ضد طلائع الجيش، والاسماعيلي ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي  .  

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز  .


حكام بلدية المحلة ضد طلائع الجيش 


محمود وفا عاشور  حكما للساحة ويعاونه كلا من  احمد بكر مساعد أول  واحمد زيدان مساعد ثاني  ومحمود ناصف حكما رابعا  ومصطفي مدحت حكم فيديو  وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.


حكام سيراميكا ضد انبي


مصطفى الشهدي  حكما للساحة ويعاونه كلا من  احمد نوفل مساعد أول  وطارق مصطفي مساعد ثاني  وجلال احمد حكما رابعا  ومحمد الشناوي حكم فيديو  وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.


حكام الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 


ابراهيم محمد  حكما للساحة ويعاونه كلا من  صالح محمد عفيفي مساعد أول  وماجد المليجي مساعد ثاني  واحمد حمدي حكما رابعا  وحسني سلطان حكم فيديو  واحمد جمال حكم فيديو مساعد.

  

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية


سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

 

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1،  في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.


ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.


وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.


ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

المقاولون يتعادل مع فاركو 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

الدوري المصري، فادي فريد يقود سموحة للفوز على فاركو 2-1

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري المقاولون العرب شوقى غريب الداخلية موعد مباراة المقاولون ضد الداخلية المقاولون ضد الداخلية

مواد متعلقة

حكام مباريات غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز

الدوري المصري، فادي فريد يقود سموحة للفوز على فاركو 2-1

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

المقاولون يتعادل مع فاركو 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

بعد انخفاضه الأخير، اعرف آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تطور جديد في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى (فيديو)

رانيا فريد شوقي تنعي أختها "ناهد": لله ما اعطي ولله ما اخذ

السيسي يستقبل رئيس قبرص بقصر الاتحادية

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية