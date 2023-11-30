المقاولون يتعادل مع فاركو 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

تعادل فريق المقاولون العرب مع مضيفه فاركو بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وسجل أحمد شريف هدف فريق فاركو في الدقيقة 33، بينما تعادل عماد ميهوب لفريق المقاولون في الدقيقة 65.

تشكيل فاركو ضد المقاولون

حراسة المرمى: محمد سعيد (شيكا).

خط الدفاع: عبد الله بكري، ياسين السيد، بابا كار، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي.

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خط الهجوم: أحمد فؤاد، أحمد شريف، سيف تيري.

تشكيل المقاولون أمام فاركو

وضم تشكيل المقاولون، عامر عامر في حراسة المرمي، وفاروقا نور الدين وأمير عابد ولؤي وائل وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة وجوزيف أوشايا وعمار حمدي وأحمد فوزي وأحمد علاء وأمادو أنياص.

وتواجد علي دكة البدلاء: محمود أبو السعود وعماد الدين أبوبكر وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب ومحمد هاني تريكا وعمرو مرعي والحبيب أحمد أحسن وزياد فرج ومهند محمد ( مواليد 2005).

ترتيب فاركو والمقاولون في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع فريق فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

كما رفع المقاولون العرب بقيادة مديره الفني شوقي غريب رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر (الأخير).

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