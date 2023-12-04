حكام مباريات غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، على النحو التالي:

مباراة بلدية المحلة ضد طلائع الجيش

حكام مباراة البلدية مع طلائع الجيش، فيتو

مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي

حكام مباراة الإسماعيلي مع البنك الأهلي، فيتو

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي، فيتو

وانطلقت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز اليوم الإثنين، بمباراة واحدة، جمعت فريقي سموحة ضد فاركو، وانتهى بفوز فريق الموج الأزرق بهدفين مقابل.

سموحة يفوز على فاركو بثنائية

وقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف باستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق وليد علي قبل أن يعود فادي فريد مهاجم سموحة ويسجل هدفين ويقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وارتقى سموحة للمركز السادس بعد هذا الفوز، حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقى له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا