الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

طلائع الجيش ضيفا على بلدية المحلة في الدوري المصري

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

الدوري المصري، يحل فريق طلائع الجيش  بقيادة عبدالحميد بسيوني ضيفا على فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف في الرابعة مساء اليوم بملعب غزل المحلة ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويسعي بلدية المحلة وطلائع الجيش لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات، بجانب الخسارة في مباراة وحيدة.

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أما فريق طلائع الجيش، فيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، مقابل الخسارة في مباراتين مثلهما.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز  .


حكام بلدية المحلة ضد طلائع الجيش 


محمود وفا حكما للساحة ويعاونه كلا من  احمد بكر مساعد أول  واحمد زيدان مساعد ثاني  ومحمود ناصف حكما رابعا  ومصطفي مدحت حكم فيديو  وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.


حكام سيراميكا ضد انبي


مصطفى الشهدي  حكما للساحة ويعاونه كلا من  احمد نوفل مساعد أول  وطارق مصطفي مساعد ثاني  وجلال احمد حكما رابعا  ومحمد الشناوي حكم فيديو  وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.


حكام الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 


ابراهيم محمد  حكما للساحة ويعاونه كلا من  صالح محمد عفيفي مساعد أول  وماجد المليجي مساعد ثاني  واحمد حمدي حكما رابعا  وحسني سلطان حكم فيديو  واحمد جمال حكم فيديو مساعد.

  

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية


سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

 

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1،  في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.


ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.


وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.


ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

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